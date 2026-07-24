Päivi Räsänen tiedottaa valittavansa tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.
Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen vie Korkeimman oikeuden hänelle antaman tuomion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.
Räsänen tuomittiin viime maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
– Toivon, että Strasbourgissa todettaisiin, että Suomessa annettu tuomio on Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaamien sanan- ja uskonnonvapauksien vastainen ja siitä annettaisiin Suomelle langettava päätös, Räsänen sanoo tiedotteessaan.
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Tuomio koski Räsäsen vuonna 2004 julkaistua ja hänen vuonna 2019 jakamansa pamfletin kirjoituksia.
Oikeus katsoi, että Räsänen solvasi lausumillaan homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Se piti sisältöä ihmisoikeuksia loukkaavana ja siten vihapuheena.
Aiemmissa oikeusasteissa Räsästä ei tuomittu.
Näin Räsänen perustelee valitusta
Räsänen perustelee valitustaan uskonnonvapauden lisäksi sillä, että hän julkaisi kirjoituksen laajalle yleisölle "puolustustarkoituksessa".