Mikä on vihapuhetta, mikä on mielipide? Mitä saa sanoa, mitä ei, kysytään torstaina Asian ytimessä.

Torstaina uutisoitiin, että korkein oikeus on tuominnut kansanedustaja Päivi Räsäsen (KD) kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Tuomio koskee Räsäsen vuonna 2004 julkaistun ja hänen vuonna 2019 jakamansa Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen -pamfletin kirjoituksia.

Kirjoitus väitti, että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja kuvasi sitä seksuaaliseksi poikkeavuudeksi.

Korkein oikeus katsoo, että pamfletin sisältö on solvaavaa sekä ihmisoikeuksia loukkaavaa ja siten vihapuhetta. Aiemmissa oikeusasteissa Räsästä ei tuomittu.

Räsäsen tuomiota voi pitää merkittävänä ennakkotapauksena. Mitä nyt saa enää sanoa?

Päivi Räsäsen lisäksi MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa tuomiota ja sen merkitystä sananvapaudelle avaavat rikosoikeuden professori Sakari Melander sekä Julkisen sanan neuvoston (JSN) puheenjohtaja Eero Hyvönen.