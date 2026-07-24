Telakkaturmassa Raumalla loukkaantunut työntekijä on kuollut, kertoo Lounais-Suomen poliisi tiedotteessaan.

Keskiviikkona Rauman telakka-alueella trukin alle jäänyt ja sairaalahoitoon toimitettu telakkatyöntekijä kuoli saamiinsa vammoihin tänään perjantaina.

Tapausta tutkitaan ainakin epäiltynä törkeänä kuolemantuottamuksena, tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi on käynnistety työtapaturman tutkinta.

Onnettomuus tapahtui sen jälkeen, kun telakka-alueella kävellyt mies jäi trukin alle.

– Epäiltynä on trukkia kuljettanut työntekijä. Sekä onnettomuuden uhri että epäilty ovat miehiä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Hiltula Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa.

Tutkintanimike voi vielä muuttua tai tarkentua tai nimikkeitä voi tulla lisää.

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