Korkein-oikeus ei antanut Kivimäelle valituslupaa tuomiostaan.
Itä-Uudenmaan poliisi on etsintäkuuluttanut Aleksanteri Kivimäen.
Helsingin poliisin hälytys- ja valvontayksikön ylikomisario Mikko Minkkinen vahvistaa MTV uutisille, että Vastaamon tietomurrosta tuomittu Kivimäki on etsintäkuulutettu.
– Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt virka-apua poliisilta hänen tavoittamisekseen ja passittamiseksi vankilaan suorittamaan tuomiotaan.
Minkkinen toteaa, että Kivimäkeen liittyvistä havainnoista tulee ilmoittaa poliisille.
Maanantaina 13. heinäkuuta uutisoitiin, että Kivimäki haki valituslupaa tuomioonsa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus kuitenkin hylkäsi valituslupahakemuksen, eli hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi keväällä 2024 Kivimäen törkeästä tietomurrosta, kahdestakymmenestä törkeästä kiristyksestä sekä lukuisista törkeän kiristyksen yrityksistä ja törkeistä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisistä 6 vuoden 3 kuukauden vankeusrangaistukseen.
Helsingin hovioikeus korotti alkuvuodesta 2026 antamallaan tuomiolla rangaistuksen 6 vuodeksi 11 kuukaudeksi vankeutta.
Yle uutisoi tavoittaneensa Kivimäen asianajaja Peter Jaarin, joka kertoi, ettei tiedä Kivimäen olinpaikkaa, mutta arvelee tämän oleskelevan ulkomailla.