Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin perhe vieraili prinsessa Dianan lapsuuden kodissa.

Prinssi Harryn perhe vieraili yhdessä Isossa-Britanniassa ensimmäistä kertaa neljään vuoteen heinäkuun alussa. Viimeksi he saapuivat maahan edesmenneen kuningatar Elisabetin Platinum Jubilee -juhlallisuuksiin vuonna 2022.

Herttuatar Meghan jakoi Instagram-tilillään harvinaisia otoksia perheen kesälomasta. Yhdessä otoksessa nähdään, kuinka perhe vierailee lapsiensa Archien, 7, ja Lilibetin, 5, kanssa prinsessa Dianan lapsuuden kodissa Althorpissa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

People-lehden mukaan perhe majoittui reissun ajaksi Harryn sedän, Dianan veljen, Charles Spencerin Northamptonshiren kartanoon.

Vieraillessaan Althorpissa Sussexien uskotaan viettäneen aikaa myös muun Spencerin perheen kanssa.

Dianan hautapaikka sijaitsee Althorpin mailla, pienen lammen keskellä olevalla saarella. Saarelle pitää soutaa, joten yleisöllä ei ole sinne pääsyä.

Prinsessa Dianan hauta sijaitsee keskellä ovaalia lampea.

Hautapaikalle pääsi ennen siltaa pitkin, joka on sittemmin poistettu.

Harry ja Meghan vetäytyivät kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muuttivat Yhdysvaltoihin.