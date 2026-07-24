Pika-aituri Lotta Haralaa ei nähdä Kalevan kisojen sadan metrin aidoissa perjantaina. Urheilija tiedotti asiasta Instagram-tilillään.
EM-joukkueeseen jo aiemmin valitun Haralan oli määrä puolustaa Suomen mestaruuttaan.
– Tänään mun olisi pitänyt olla Jyväskylässä puolustamassa Suomen mestaruuttani Kalevan kisoissa, mutta valitettavasti kannustan kisat tällä kertaa kotisohvalta. Takareiden kuntoutus on yhä kesken, Harala kirjoitti tilillään.
Lahden GP:ssä kesäkuun alussa tullutta takareisivammaa potevan Haralan lisäksi sivussa ovat Nooralotta Neziri ja Reetta Hurske.
Perjantai-illan ennakkosuosikki on ensimmäistä Suomen mestaruuttaan tavoitteleva Saara Keskitalo, joka juoksi aiemmin tänä kesänä matkan Suomen ennätyksen 12,64.