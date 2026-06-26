Harvinainen ulostulo kaatuneista joukkoraiskaussyytteistä: 17-vuotiaan tytön kohtalo puhuttaa

Raiskauksesta ei löytynyt riittävää näyttöä

Kolmen miehen syytettiin raiskanneen päihtynyt 17-vuotias nainen sairaalan lähistöllä sijainneessa metsikössä käyttäen hyväkseen nuoren naisen voimakkaasta päihtymystilasta ja pelosta johtunutta kyvyttömyyttä kieltäytyä tai ilmaista tahtoaan. Miehiä syytettiin myös sukupuoliyhteyteen pakottamisesta väkivallalla eikä nainen syytteen mukaan ollut suostunut sukupuoliyhteyteen ainakaan kaikkien miesten kanssa.

– Esitetyn todistelun perusteella käräjäoikeus päätyi siihen, että syytteessä esitetyt väitteet asianomistajan tahdonmuodostuksen tai -ilmaisun estäneestä voimakkaasta päihtymystilasta, pelkotilasta tai väkivallasta jäivät näyttämättä toteen ja syytteet oli siksi hylättävä, tiedotteessa kerrotaan.

Koska syyttäjä ei valittanut, joutui nainen maksajaksi

Hovioikeus yhtyi käräjäoikeuden kantaan. Keskeisiä todisteita sille olivat valvontakameranauhat ja lääkärinlausunnot, joiden perusteella nuori nainen ei ollut niin päihtynyt, ettei olisi voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan. Hovioikeus kiinnitti huomiota erityisesti siihen, miten nainen oma-aloitteisesti ja itsenäisesti käveli ja toimi ennen pusikossa tapahtunutta yhdyntää.