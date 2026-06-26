– Tuomioistuivirasto tiedottaa poikkeuksellisesti tästä asiasta ja pyrkii avaamaan ratkaisun taustoja, koska kyseinen tuomio on herättänyt niin laajaa keskustelua etenkin sosiaalisessa mediassa, virasto kertoo tiedotteessa.
Runsaassa keskustelussa käsiteltiin viraston mukaan erityisesti asianomistajan alaikäisyyttä, humalatilaa sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista.
Tuomioistuinvirasto on tuomioistuinlaitosta palveleva keskusvirasto, joka huolehtii tuomioistuinten kyvystä käyttää laadukkaasti tuomiovaltaansa.
Kolmen miehen syytettiin raiskanneen päihtynyt 17-vuotias nainen sairaalan lähistöllä sijainneessa metsikössä käyttäen hyväkseen nuoren naisen voimakkaasta päihtymystilasta ja pelosta johtunutta kyvyttömyyttä kieltäytyä tai ilmaista tahtoaan. Miehiä syytettiin myös sukupuoliyhteyteen pakottamisesta väkivallalla eikä nainen syytteen mukaan ollut suostunut sukupuoliyhteyteen ainakaan kaikkien miesten kanssa.
Syytteet kuitenkin hylättiin. Näyttönä olivat osapuolten kertomusten lisäksi muun muassa valvontakameranauhat tapahtumista ennen sukupuoliyhteyttä, sukupuoliyhteyden keskeyttäneen vartijan havainnot ja syytettyjen kuljettajan kertomus. Lisäksi todisteena käytettiin kirjallista todistelua muun muassa naisen lääketieteellisestä tutkimuksesta.
– Esitetyn todistelun perusteella käräjäoikeus päätyi siihen, että syytteessä esitetyt väitteet asianomistajan tahdonmuodostuksen tai -ilmaisun estäneestä voimakkaasta päihtymystilasta, pelkotilasta tai väkivallasta jäivät näyttämättä toteen ja syytteet oli siksi hylättävä, tiedotteessa kerrotaan.
Hovioikeus yhtyi käräjäoikeuden kantaan. Keskeisiä todisteita sille olivat valvontakameranauhat ja lääkärinlausunnot, joiden perusteella nuori nainen ei ollut niin päihtynyt, ettei olisi voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan. Hovioikeus kiinnitti huomiota erityisesti siihen, miten nainen oma-aloitteisesti ja itsenäisesti käveli ja toimi ennen pusikossa tapahtunutta yhdyntää.
Koska syytteet hylättiin ja niistä oli valittanut vain nainen, joutui nainen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.
– Hovioikeus on ratkaisussaan todennut, että tätä pääsääntöä on nytkin noudatettava, kun mikään laissa säädetty poikkeusperuste ei soveltunut kyseessä olevaan asiaan.
Tuomioistuin huomauttaa tiedotteessa että vaikka täysi-ikäisyyden raja on 18-vuotta, on seksin harrastamisen suojaikäraja 16-vuotias, ja sen täyttänyt saa itse päättää seksuaalisesta kanssakäymisestään ihmisten kanssa.