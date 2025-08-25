Tiesithän? Kyypakkausta ei suositella kyyn pureman hoitoon – aina lääkäriin!

Kyypakkauksen nimi johtaa edelleen monia harhaan, sillä kyypakkausta ei suositella käytettäväksi ensiapuna kyyn puremaan.

Kerroimme aiemmin kirkkonummelaisesta Sarista, jonka poika joutui teho-osastolle kyynpureman takia. Monelle juttua sosiaalisessa mediassa kommentoineelle tuli yllätyksenä, ettei kyypakkaus nimestään huolimatta ole oikea apu kyyn puremaan.

Kyypakkausta on todellisuudessa nimittäin turha varata lääkekaappiin kyyn puremien varalta, sillä siitä ei ole osoitettu olevan hyötyä kyyn puremien hoidossa.

– Kyypakkaus on vanha valmiste. Aikoinaan kyypakkauksen on ajateltu olevan hyvä ensiapu kyyn puremaan, eikä nimeä sitten ole muutettu, kertoi proviisori ja apteekinhoitaja Johanna Manninen Yliopiston Apteekista MTV Uutisille vuonna 2024.

Manninen muistutti jutussa, että kyypakkauksen ottaminen kyyn pureman jälkeen voi hämätä ajattelemaan, että purema on hoidossa ja siten viivästyttää hoitoon hakeutumista.

– Kyyn purtua tulisi aina käydä lääkärissä.

Tähän tarkoitukseen kyypakkausta voi käyttää

Kyypakkausta voi sen sijaan käyttää ampiaisten, mehiläisten tai paarmojen pistojen aiheuttamia oireita helpottamaan.

Myös voimakkaita itikan puremien aiheuttamia oireita voi hoitaa kyypakkauksella. Mannisen mukaan lääke sisältää hydrokortisonia, joka vaimentaa elimistön reaktiota.

– Jos kuitenkin tietää olevansa allerginen hyönteisten puremille, kannattaa aloittaa antihistamiinitablettien käyttö jo ennen pistoille altistumista.

Itsehoitolääkkeinä tai reseptillä määrättävät allergialääkkeet sisältävät antihistamiinia, ja niistä saattaa saada helpotusta itikan puremien lisäksi myös ampiaisen piston aiheuttamaan pistokohdan kutinaan.

Kyyn purema päähän vai jalkaan – kumpi on koiralle vaarallisempi?Juttu jatkuu videon alla.

2:24 Eläinlääkäri Chita Wahlroos Eläinklinikka Avecilta mursi eläinaiheisia myyttejä Kesämyytit-sarjassa.

Ei kyypakkausta käyttöön näissä tapauksissa

Jos hyönteisen pisto aiheuttaa todella voimakkaan allergisen reaktion tai hengitysvaikeuksia, ei kyypakkaus Mannisen mukaan riitä, vaan hoitoon on hakeuduttava viipymättä tai käytettävä anafylaktisen reaktion hoitoon tarkoitettua adrenaliinikynää.

Manninen ei näytä vihreää valoa myöskään äänenkäytön ammattilaisten, kuten laulajien, kikalle käyttää kyypakkausta helpottamaan kurkkukipua ennen keikkaa.

– Kyypakkauksen pakkausselosteessakin sanotaan, ettei valmistetta tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mihin valmistaja on sen tarkoittanut.