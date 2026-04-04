Punaviini kuuluu monen pääsiäispöytään. Mutta mitä tehdä, jos viiniä läikkyy esimerkiksi pöytäliinalle tai matolle?

Kysyttäessä kaikkein hankalimmin poistettavista tahroista pesulatyöntekijä Emilia Immonen mainitsee ensimmäisenä punaviinin.

Suurin virhe, jonka moni tekee yrittäessään poistaa tahroja kotikonstein, on vääränlaisen pesuaineen käyttö.

– Lähes kaikissa tapauksissa paras ensiapu tahralle on vesi. Vesi vain laimentaa tahraa, eikä muuta sen koostumusta, Immonen sanoo.

Jos tahraan käyttää pesuainetta, jonka pH-arvo ei ole neutraali, saattaa tahran koostumus muuttua ja tahra itsessään kiinnittyä tekstiilin kudoksiin tiukemmin.

"Itse en lähtisi kokeilemaan"

Itse pesu ei kuitenkaan ole useimmissa tapauksissa se, missä tahranpoisto menee mönkään.

– Peseminen ei usein ole ongelma, vaan kuivaaminen. Etenkin matot pitäisi saada mahdollisimman nopeasti kuivaksi, etteivät ne ala haista tai väri kellertyä.

Edes kesällä mattoa ei saa kuivattua riittävän nopeasti, Immonen sanoo.

Jos ei tiedä, lähteekö tahra kotoa löytyvällä pesuaineella, kannattaa Immosen mukaan pitää tahra kosteana ja kääntyä pesulan puoleen.