Joka kolmas varhaiskasvatuksen opettaja kertoo kohdanneensa väkivaltaa työssään.

OAJ kertoi tiistaina, että kasvatusalan ammattilaiset kohtaavat väkivaltaa eniten varhaiskasvatuksessa eli päiväkodeissa. OAJ:n barometrissä joka kolmas varhaiskasvatuksen opettaja kertoo joutuneensa lasten väkivallan kohteeksi.

Pilke Päiväkotien laatujohtaja Mirka Laaksonen sanoo luvun selittyvän osittain sillä, että pienet lapset eivät välttämättä osaa vielä pukea tunteita sanoiksi.

– Osin sitä (väkivaltaa) selittää ehkä se, että lapset ovat varhaiskasvatuksessa niin pieniä, ettei heillä ole välttämättä tapaa sanoittaa pahaa oloaan. Sitten käsi heilahtaa, purraan tai jotakin vastaavaa, Laaksonen sanoi MTV:n Huomenta Suomessa.

Laaksonen toteaa, että OAJ:n barometrin luku on joka tapauksessa iso, eikä kenenkään pitäisi joutua työpaikalla väkivaltatilanteisiin.

Pätevistä opettajista pulaa

Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Pauliina Lehtinen sanoo pätevien opettajien puutteen olevan iso haaste varhaiskasvatuksessa.

– Meillä on lakisääteinen palvelu eli varhaiskasvatus, jota varhaiskasvatuslaki säätelee. Siellä on pedagogisia tavoitteita ja pätevät ammattilaiset tietävät, mitä ne ovat ja mitä heiltä odotetaan. Mutta sitten, kun tulee epäpäteviä, niin he eivät välttämättä tiedä. Tämä on yksi merkittävä haaste, Lehtinen sanoo.