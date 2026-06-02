Tuoreen kalakyselyn perusteella suomalaisten suosikkikala on edelleen kirjolohi. Eri kalalajeja haluttaisiin syödä enemmän ja monipuolisemmin, mutta esteeksi muodostuvat esimerkiksi hinta ja kiire.

Marttojen ja Saimaan Tuoreen maaliskuussa 2026 toteuttamassa kyselyssä selvitettiin suomalaisten kalan käyttöä, asenteita, arjen esteitä ja keinoja kalan käytön lisäämiseksi. Kyselyyn vastasi 8804 suomalaista ympäri Suomen.

Kyselyn perusteella on selvää, että kala todella kiinnostaa suomalaisia. Jopa kaksi kolmasosaa vastanneista haluaisi lisätä kalan käyttöä arjessaan. Kalaa söi viiko9ttain lähes puolet vastaajista, mutta vain 18 prosenttia kertoi syövänsä kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti, 2–3 kertaa viikossa.

– Moni haluaisi syödä kalaa nykyistä enemmän, mutta arjessa vastaan tulevat esimerkiksi hinta, kiire ja epävarmuus kalan valmistamisesta, Saimaan Tuoreen markkinointipäällikkö Antti Hannuniemi kertoo tiedotteessa.

Kirjolohta, norjanlohta ja tonnikalaa

Suomalaisten suosituimmaksi kalaksi nousi kyselyssä odotetusti kirjolohi. Yhdeksän kymmenestä oli syönyt kirjolohta viimeisen puolen vuoden aikana.

Vastaavasti norjanlohta oli syönyt joka toinen. Kotimaista kirjolohta pidettiin helposti saatavana, monikäyttöisenä ja tuttuna vaihtoehtona arkeen.

Kirjolohen ja norjanlohen lisäksi suosituimpiin kalavalintoihin lukeutui myös tonnikala.