Hyyteen eli vedessä virtaavien jääkiteiden kasautuminen on nostanut jokien vedenpintaa eri puolilla maata.

Tulviva vesi on vaurioittanut Suomessa rantarakenteita ja kastellut paikoin mökkejä ja ulkorakennuksia. Useita rakennuksia on ollut veden saartamana.

Hyydetulva on talvinen ilmiö, jossa joessa virtaavaan veteen muodostuu pakkasella hyydettä eli jääkiteitä, jotka kasaantuessaan tukkivat uoman aiheuttaen paikallisen nopeastikin kehittyvän tulvan.

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Harri Myllyniemi kertoo, että näin laajat hyydetulvat ovat harvinaisia.

– Näin laajalti ei ole hyydetulvia ollut kuin vuosien 2014 ja 2016 tammikuussa. 1900-luvulla ei näin laajoja hyydetulvia ole esiintynyt.

Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon osalta tilanne on hankalin, Myllyniemi kertoo.

Vesi.fi -sivuston varoitukset tulvista ajalle 5.-9. tammikuuta:

Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosa

Tarkemmat paikkakuntakohtaiset varoitukset ajalle 5.-9. tammikuuta:

Taivalkoski, Kuusamo, Posio, Ranua, Pudasjärvi

Joulukuu "syyllinen"

Suomen ympäristökeskuksen mukaan harvinaisen laaja-alaisen hyydetulvatilanteen kehittymiseen on vaikuttanut lauha ja sateinen joulukuu, jonka jäljiltä vesistöt olivat sulia ja virtaamat suuria.

Elinvoimakeskukset ja pelastuslaitokset ovat purkaneet hyydepatoja rakennuksien suojaamiseksi eri puolilla maata.

Tulvista on annettu varoituksia myös tulevalle viikonlopulle seuraaviin maakuntiin:

Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaan länsiosa

Tarkemmat paikkakuntakohtaiset varoitukset: