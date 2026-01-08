Tulevalla viikolla Suomessa ja isossa osassa Eurooppaa on selvästi keskimääräistä kylmempää ajankohtaan nähden. Katso tarkempi ennuste videolta!

Tuleva viikko voi hirvittää jopa kaikista parhaiten kylmää kestäviä. Meteorologi Pekka Pouta povaa reilusti keskimääräistä kylmempää viikkoa.

Tällä hetkellä sadealueet ovat kulkemassa Euroopan halki, ja esimerkiksi Italiassa ollaan koettu laajasti aamun aikana pakkasia, Pouta kertoo.

Pian Englantiin iskee myrskyisä matalapaine, jonka jälkeen "iskee kunnon pyry", Pouta runoilee.

Samainen matalapaine kulkee Amsterdamin yli, jossa aiemmin tällä viikolla satoja lentoja on jouduttu perumaan lumipyryjen vuoksi.

Myös toisessa lentoliikenteen solmukohdassa, Frankfurtissa, lumisade voi viivästyttää lentoja, Pouta ennustaa.

– Eivät nämä ongelmat tähän lopu.

Ensi viikolla Euroopan halkaisee selvä raja, joka jakaa maanosan kahteen sääalueeseen.

– Kuukausiennusteessa tämä näyttää näin julmalta. Tuolla jossain on Suomi, Pouta näyttää osoittaen hyvin poikkeuksellista sääkarttaa, jossa näkyy pitkälle Venäjälle, Balkanille ja Pohjoismaihin ulottuva kylmä vyöhyke.

– Tämä on hirveän näköinen sininen möykky. Täällä käytännössä asteikko on loppunut kesken, on niin paljon keskimääräistä kylmempää vuodenaikaan nähden, Pouta kuvaa tummaa väriä.

Sen sijaan Espanja, Ranska ja Italia ovat keskimääräistä lämpimämpiä ennusteen mukaan.

– Tässä menee tiukka raja, jossa liikkuu sateita, Pouta näyttää kartalta.

Ja jos ei ole kylmää, niin sitten on sateista, Pouta avaa.