Alkanut viikko tarjoilee vielä aamupakkasia, mutta päivälämpötilat ovat varsin lauhoja. Pääsiäisestä on tulossa kolea.

Maanantaiaamuna ollaan nollan tuntumassa lähes koko maassa ja kuuraa esiintyy tien pinnoilla monin paikoin.

– Laajalti siis hyvin harmaata ja pilvilautan lisäksi löytyy sumuja. Lännessä vesisadekuurot yleistyvät ja idässä puolestaan aurinko pääsee esille ja lämpötila nousee 10 asteen vaiheille.

Etelänpuoleinen tuuli puhaltaa etenkin länsirannikolla navakasti, jossa päivä tuo mukanaan myös kovia puuskia. Pohjoisessa pilvinen tilanne jatkuu iltapäivään ja yksittäiset räntä- ja vesisadekuurot saattavat kiusata Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin seudulla.

– Etelään voi maanantai-iltana ulottua vesi-, räntä- ja lumikuuroja. Tiistai-iltapäiväksi ne leviävät enemmän Itä-Suomen asiaksi.

Keskiviikkona lounaistuuli tuo mukanaan lämmintä ilmaa ja sekä Etelä- että Keski-Suomessa käydään 10 asteen vaiheilla.

Pääsiäisen säästä tulossa kirjava

Pääsiäisen ympäristössä on sadealueita liikkeellä. Isoimmat osat sateesta on tulossa veden muodossa. Pohjoisesta virtaa kylmää ilmaa.

Päivälämpötilat liikkuvat viikonlopun aikana viiden asteen tuntumassa suuressa osassa maata.

– Etenkin pohjoisessa lunta riittää ja talvirenkaat on hyvä olla, mutta niin ajoittain myös kuura-aamuin ja lumisateisina hetkinä myös muualla maassa, Salminen päättää.