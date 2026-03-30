Nopeusrajoitukset muuttuvat asteittain kesänopeusrajoituksiin.

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitukset poistuvat monin paikoin porrastetusti. Keskiviikosta 1.4. alkaen alueelliset elinvoimakeskukset päättävät muutosten tarkan ajankohdan paikallisten sää- ja keliolosuhteiden mukaan.

Väyläviraston mukaan Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Sisä-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Itä-Suomen elinvoimakeskusten maanteillä muutokset saavat alkaa 1.4.

Pohjois-Suomen sekä Lapin elinvoimakeskusten maanteillä kesänopeuksiin voidaan siirtyä keskiviikosta 8.4.2026 alkaen.

Kesänakkeja ei kuitenkaan tarvitse kiireenvilkkaa vaihtaa ja se tulee ajoittaa keliolosuhteiden mukaan.

Tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman Väylävirastosta kertoo tiedotteessa, että esimerkiksi pohjoiseen pääsiäisenä suuntavien kannattaa miettiä tarkoin renkaiden vaihtamista.

– Monilla talvirenkaina on nastarenkaat, joita saa käyttää vielä huhtikuunkin puolella, jos sää tai keli sitä edellyttää. Oikea rengasvalinta on aina kuljettajan vastuulla, Österman kertoo.

Väylävirasto muistuttaa, että nopeusrajoitukset ovat ohjeellisia ja turvallinen ajaminen saattaa edellyttää monesti alempaa nopeutta.

– Nopeusrajoitus on nimensä mukaisesti suurin sallittu ajonopeus, ei tavoitenopeus. Sopivan tilannenopeuden valintaan vaikuttavat esimerkiksi liikenteen määrä, keliolosuhteet ja kuljettajan vireystila, tieturvallisuuden johtava asiantuntija