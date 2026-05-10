Ensi viikonloppuna jälleen lämpenee.

Äitienpäivää on saatu viettää laajalti aurinkoisessa ja lämpimässä säässä, mutta jo illalla Suomeen saapuu hajanaisia sadealueita.

– Illan ja yön aikana pohjoisessa sateet saattavat vielä tulla räntänä ja lumena, sanoo meteorologi Jenna Salminen.

Maanantain aikana sateet kuitenkin vaihtuvat vedeksi myös pohjoisessa.

Sateita on kuitenkin luvassa laajalti koko viikon ajan, Salminen sanoo.

– Pieni mahdollisuus on, että yksittäistä salamaniskua pääsee kehittymään alkuviikon sateissa, Salminen sanoo.

"10 millimetriä tai enemmänkin vettä"

Tiistaina ja keskiviikkona Suomeen leviää laajempi sade-alue.

– On mahdollisuus, että 10 millimetriä tai enemmänkin vettä, Salminen kertoo.

Myös loppuviikko menee ajoittaisissa sateissa lähes koko maassa.

Sateet taukoavat kuitenkin loppuviikosta.

Lämpimämpää ilmaa on luvassa viikonloppuna, kun idästä saapuu Suomeen lämpimämpää ja kuivempaa ilmaa.

Jopa helleasteita voi olla luvassa viikonloppuna.

– Viikonloppuna voidaan päästä kokemaan helleasteita, varsinkin itäisessä Suomessa.