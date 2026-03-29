Huhtikuu pyörähtää käyntiin mukavan keväisessä säässä, kertoo uusi kuukausiennuste.

Palmusunnuntai on laajalti poutainen, vaikka se tarjoileekin heikon sadevyöhykkeen, joka ulottuu lounaasta Kainuun tienoille. Maan eteläosassa kylmä tuuli tekee päivästä varsin kolean tuntuisen.

Maanantaita vietetään aurinkoisissa tunnelmissa, mutta tiistai tarjoilee sen sijaan laajalti vesikuuroja.

– Keskiviikko on lähipäivistä komein. Siinä saattaa olla jo kevään lämpöennätys vaarassa, MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta paljastaa.

Kaiken kaikkiaan tulossa on vaihteleva sääviikko. Pakkasöitä on luvassa ja etenkin aamuliikenteen osalta se on syytä huomioida. Kesärenkaiden vaihtoa voi olla syytä lykätä ainakin aamuvirkkujen osalta.

– Vaikka aurinko paistaa, niin yhdeksän maissa voi yhä olla tiet pakkasella.

Keväinen kuukausiennuste

Pääsiäistä kohti mentäessä takatalven uhka on voimistunut päivä päivältä. Pouta kuitenkin antaa paluuta tekevälle talvelle ainakin lievän tyrmäysiskun.

– Näyttää enemmän ja enemmän siltä, että ei tässä sitä takatalvea tule. Se muuttuu jatkuvasti epätodennäköisemmäksi.

Ensi viikon yleiskuva on kuukausiennusteen perusteella keskimääräistä lämpimämpi ja vuodenaikaan nähden hieman kuivempikin.

Huhtikuun toinen viikko hehkuu sitäkin lämpimämpänä.

– Kun ottaa huomioon, että mennään jatkuvasti kohti kevättä, niin tämähän on aikaa varmaa juttua, Pouta sanoo katkaisten takatalvelta siivet lähes kokonaan.