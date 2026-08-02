Suomen MM-rallissa elettiin lauantaina huolestuttavia epätietoisuuden hetkiä, kun Toyotan Sebastien Ogier ja kartanlukija Julien Ingrassia täräyttivät hurjalla tavalla ulos erikoiskokeella 17. MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa näki yhtenä tekijänä taustalla tasaisen kärkitaistelun.

Ulosajon hetkellä Ogier johti kilpailua 20,9 sekunnilla ennen takaa-ajanutta Sami Pajaria.

– Tuollainen sekuntitaistelu käynnissä ja ajoi tosi kovaa Västilän pätkää läpi. Tuli sellainen vasen-oikea-mutkayhdistelmä, jossa hän ajoi vasemmalta pikkuisen leveäksi ja oikealta pihalle, Ketomaa arvioi tapahtunutta.

Ogier julkaisi myöhään illalla sosiaalisessa mediassa päivityksen hänen ja Ingrassian tilanteesta. Molemmat viettivät yön sairaalassa varotoimenpiteenä.

Auto upposi metsään, kun erikoiskoetta oli ajamatta 900 metriä.

– Ulosajo tapahtui tosi rajusta vauhdista. Auto pyöri todella pitkälle metsään ja siitä lensivät osat irti. Onneksi autot ovat todella turvallisia. Vaikka vauhdit ovat kovat, kuljettajakaksikko pysyy ihan hyvässä kunnossa, Ketomaa jatkoi.

Kilpailua nyt 46,4 sekunnin erolla johtava Pajari kertoi myöhemmin Ogierin tiedustelleen kisan väliaikatietoja matkalla sairaalaan.

Sunnuntaina ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta. Niistä ensimmäinen käynnistyy kello 10.35.