Nyt kannattaa tehdä helpot ja edulliset kasvispihvit kesäkurpitsasta.

Kotimaisen kesäkurpitsan sesonki on parhaimmillaan! Kesäkurpitsaa voi käyttää ruoanlaitossa monipuolisesti. Se sopii kypsennettäviin ruokiin, kuten keittoihin, patoihin ja paistoksiin. Kesäkurpitsaa voi myös grillata, gratinoida uunissa tai käyttää soseena.

Kesäkurpitsalla voi myös mehevöittää leipä- tai kakkutaikinaa ja tuoda makua suolaisiin piirakoihin ja leivonnaisiin.

Edulliset kasvispihvit kesäkurpitsasta

Yksi helpoimmista tavoista käyttää kesäkurpitsaa on valmistaa siitä maukkaat kasvispihvit!

Klassinen yhdistelmä kasvispihveissä on kesäkurpitsa ja fetajuusto tai kesäkurpitsa ja halloumi. Juustoa ja kesäkurpitsaa yhdisteleviin kasvispihveihin tarvitaan lisäksi vain muutama raaka-aine – yleensä jauhot ja kananmuna.

Näiden lisäksi voit rikastuttaa kasvispihvien makumaailmaa esimerkiksi sitruunalla ja tuoreilla yrteillä.

Kovimpana sesonkina kotimaisen kesäkurpitsan kilohinta voi pudota noin euroon, joten kasvispihvit saa tehtyä todella pienellä budjetilla!