Ukrainalaiset seuraavat G7-huippukokousta toiveikkaina. Voiko diplomatia tuoda rauhan Ukrainaan?

Ukrainalaiset seuraavat toiveikkaina Ranskassa käynnissä olevaa G7-huippukokousta, jossa maailman johtajat pohtivat keinoja sodan lopettamiseksi Venäjän kanssa.

Kiovassa tuhojen keskellä elävät kansalaiset suhtautuvat diplomatian mahdollisuuksiin ristiriitaisesti.

Pecherskin luostarin vaurioiden keskellä työskentelevä 59-vuotias maalari Olha Starovoit ei usko sodan päättyvän neuvotteluteitse.

– Ei, sodan lopettaminen diplomatialla on mahdotonta, sanoo Starovoit.

Hänen mukaansa Venäjä ei aio antaa periksi ilman taistelua.

– Nämä ovat barbaarien heimo, joka taistelee viimeiseen mieheen – jokainen sotilas, lapsi ja nainen. He tuhoavat meidät, jos emme nouse heitä vastaan, Starovoit jatkaa.

Diplomatia jakaa mielipiteitä

Diplomatian mahdollisuuksiin uskoo kuitenkin moni. 55-vuotias kiovalainen Iryna painottaa voimasuhteiden tasapainon merkitystä.

– Tässä tarvitaan voimasuhteiden tasapainoa, koska venäläiset eivät ymmärrä, mitä diplomatia on tai mitä neuvottelut tarkoittavat. Diplomatiankin on toimittava tähän suuntaan. Tarvitaan synergiaa kaikessa tässä, sanoo Iryna.

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