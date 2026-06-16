Ukrainalaiset seuraavat G7-huippukokousta toiveikkaina. Voiko diplomatia tuoda rauhan Ukrainaan?
Ukrainalaiset seuraavat toiveikkaina Ranskassa käynnissä olevaa G7-huippukokousta, jossa maailman johtajat pohtivat keinoja sodan lopettamiseksi Venäjän kanssa.
Kiovassa tuhojen keskellä elävät kansalaiset suhtautuvat diplomatian mahdollisuuksiin ristiriitaisesti.
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Pecherskin luostarin vaurioiden keskellä työskentelevä 59-vuotias maalari Olha Starovoit ei usko sodan päättyvän neuvotteluteitse.
– Ei, sodan lopettaminen diplomatialla on mahdotonta, sanoo Starovoit.
Hänen mukaansa Venäjä ei aio antaa periksi ilman taistelua.
– Nämä ovat barbaarien heimo, joka taistelee viimeiseen mieheen – jokainen sotilas, lapsi ja nainen. He tuhoavat meidät, jos emme nouse heitä vastaan, Starovoit jatkaa.
Diplomatia jakaa mielipiteitä
Diplomatian mahdollisuuksiin uskoo kuitenkin moni. 55-vuotias kiovalainen Iryna painottaa voimasuhteiden tasapainon merkitystä.
– Tässä tarvitaan voimasuhteiden tasapainoa, koska venäläiset eivät ymmärrä, mitä diplomatia on tai mitä neuvottelut tarkoittavat. Diplomatiankin on toimittava tähän suuntaan. Tarvitaan synergiaa kaikessa tässä, sanoo Iryna.