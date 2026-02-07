Nyt kannattaa suunnata merta edemmäs pullalle.
Tallinnassa on parhaillaan käynnissä lähes kuukauden mittainen laskiaispullafestivaali, Kuklifest. Tapahtumassa on mukana yli 40 paikallista kahvilaa ja leipomoa, joissa tarjolla on 120 erilaista laskiaispullaa.
Huomenta Suomi piipahti helmikuun alussa Tallinnassa selvittämässä, millaisia herkkupullia on tarjolla.
Laskiaispullia moneen makuun
Suomesta Viroon muuttanut matkailuvaikuttaja Henna Mikkilä kertoo itse testaneensa tänä vuonna jo 30 erilaista pullaa.
– Viime vuoden ennätys oli 48 pullaa, Mikkilä nauraa.
Keksintötehdas Proton kahvilassa laskiaispullia on tapahtuman yhteydessä tarjolla kolmea erilaista. Yksi niistä on melko perinteinen, virolainen, puolukkaa sisältävä kermapulla. Villeimmässä viritelmässä itse pulla on värjätty mustaksi.