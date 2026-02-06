Pöllöraadissa keskusteltiin vaalilupauksista ja Rosa Meriläisen minihameesta.

Perjantain kunniaksi Pöllöraadin keskustelu ajautui vaaleista entisen kansanedustajan, nykyisen Kulta ry:n pääsihteerin Rosa Meriläisen vuosikymmenten takaiseen minihameeseen.

Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala sanoi, että ihmiset ovat tänä päivänä kiinnostuneita rahasta ja säästävät sukanvarteen toimeentulonsa turvaamiseksi. Lisäksi ihmiset ovat edelleen kiinnostuneita iltapäivälehtien seksikohuista.

– Ennen vanhaan vihreissä oli kyllä osaamista seksi- ja hyvinvointikohuissa, että ihmettelen tätä nykymeininkiä, Meriläinen heitti väliin.

– Haluatko kertoa siitä roiskeläpästä, Haapala vastasi nauraen.

– Tarkoitatko maltillisen mittaista hametta, Meriläinen sutkautti.

– Poikki! K-18, MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen keskeytti nostalgiatripin nauraen.

Keskustelussa viitattiin vuoteen 2003, kun vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja Meriläinen pukeutui eduskunnassa ruudulliseen minihameeseen.

Meriläinen itse antoi hameelleen nimeksi "roiskeläppä", koska hänen minihameensa oli saman mittainen kuin einespizzan pakkaus. Hameen alareuna pysähtyi noin parikymmentä senttiä polven yläpuolelle.

Vuonna 2004 Meriläinen herätti huomiota rintamerkillä, jossa luki ”Vittu haisee hyvältä”.

11:46 Katso tästä koko Pöllöraati-keskustelu, joka keskittyi SDP:n hallitsemiin gallupeihin, mutta eksyi välillä navanaluskeskusteluihin..