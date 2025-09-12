Helsingin poliisilla oli keskiviikkona aamuyöllä kaahari jahdattavana.
Poliisi kertoo tiedotteessaan, että naiskuljettaja pakeni poliisia Malmilta Vuosaareen ja sieltä Porvoonväylälle, jossa kaahaajan vauhti yltyi jopa 208 kilometriin tunnissa.
Tapahtumat saivat alkunsa Malmilta. jossa poliisi halusi pysäyttää ajoneuvon tarkastaakseen kuljettajan ajokunnon.
Kuski kaasutti kuitenkin karkuun. Pakomatka päättyi lopulta poliisin asettamaan piikkimattoon Sipoossa. Auto ajautui ulos tieltä ja ajoneuvosta otettiin kiinni kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet ulosajossa.
30-vuotiaan naisen epäillään kuljettaneen ajoneuvoa huumausaineen vaikutuksen alaisena. Tämä selvisi huumausainetestin perusteella.
Nainen oli myös ajokiellossa. Hän kertoi poliisille lähteneensä pakomatkalle etupenkillä istuneen 29-vuotiaan miehen yllytettyä häntä. Mies oli etsintäkuulutettu toisesta rikoksesta epäiltynä.
Poliisi takavarikoi ulosajaneesta ajoneuvosta huumausaineita.
Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, huumausaineen käyttörikoksesta, huumausaineen hallussapidosta sekä niskoittelusta poliisia vastaan. Viimeinen rikosnimike liittyy siihen, että kuljettaja jätti noudattamatta poliisin pysähtymiskäskyä.
Matkustajaa epäillään yllyttämisestä törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.