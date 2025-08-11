Tässä on Suomen ainoa ja rakastetuin kauppalaiva – "Toivottavasti se palvelee ikuisesti"

Kauppalaiva Christina helpottaa Sipoon saaristossa lomailevien elämää. MTV Uutiset tapasi sen asiakkaita neljällä eri pysäkillä sesongin lähestyessä loppuaan.

Karhusaaressa on miellyttävän lämmin kesäaamu.

Suomen ainoan kauppalaiva kippari Michael Tötterman ja kassamyyjät Mai Mäntylä ja Frida Winberg lastaaavat kyytiin kilokaupalla herneitä, mansikoita ja muita kesäherkkuja.

Laivan omistaja Siv "Dockan" Ahonen puolestaan ei nouse kyytiin vaan jäi palvelemaan asiakkaita Karhusaaren kauppa Winberg & Winbergiin, kuten hän on tehnyt jo useamman vuoden.

Kun kello lyö 8.30, köysi irrotetaan laiturista ja matka kohti Sipoon-reitin ensimmäistä pysäkkiä, Simsalön saarta, voi alkaa.

Sosiaalinen tapahtuma

Kauppalaiva myy lomailijoille sekä peruselintarvikkeita että tilaustavaraa.

– Kaikenlaista on tullut heitettyä kyydistä. Tässä vähän aikaa sitten mukana kulki esimerkiksi puukäymälä, Michael Tötterman kertoo ohjatessaan laivaa.

Kulunut kesä on ollut hänen kolmas sesonkinsa kauppalaivalla.

Christina on hänelle kuitenkin jo vanha tuttava, sillä lapsuuden kesät vierähtivät samoilla saarilla kuin nytkin.

– Tässä työssä tapaa jatkuvasti sekä tuttuja että uusia ihmisiä, Tötterman sanoo.

Jokaisella laiturilla vallitsee kepeä tunnelma. Christinan ahtaille käytäville syntyy jopa kymmenmetrisiä jonoja.

Väenpaljous ei vaikuta olevan kenellekään ongelma, vaan saaristolaiset näyttävät pikemminkin vaalivan yhdessä vietettyä aikaa.

Esimerkiksi Simsalössa on tapana pitää kauppalaivan lähdettyä kohti seuraavaa pysäkkiä kahvihetki, jonka aikana kerrotaan tarinoita ja "juoruillaan", kuten hyväntuulinen näyttelijä Mikael Andersson asian ilmaisee.

– Saarilla lomailee muun muassa taiteilijoita ja kulttuuriväkeä, kalastajia sekä jo eläköityneitä, Andersson kertoo.

– Aika kansainvälistäkin täällä on. Suomen lisäksi kuulee ainakin riikinruotsia, englantia ja saksaa.

Kesäherkkuja ja tilaustuotteita

Kauppalaivan henkilökunnan mieliin on painunut runsaasti riemukkaita ja vähemmän hauskoja kommelluksia, joita Christinan aiempi kippari Enska Mäntylä muistelee puhelimitse.

Mäntylällä on takanaan vuosikymmenten kokemus aluksen ohjaamisesta, ja koska vaaratilanteilta ei ole vältytty, hän ottaa yhä ohjat käsiinsä myrskypäivinä, esimerkiksi Ulla-myrskyn iskettyä Suomeen heinäkuussa.

– Yhdeksän vuotta sitten jonkun kanootti oli kääntynyt myrskytuulessa väärinpäin. Näin heti tämän henkilön liikkeistä, että nyt ei ole paljon aikaa jäljellä, Mäntylä kuvasi.

– Olin jo vähällä hypätä aaltoihin, kunnes saapuikin jo helikopteri, joka hoiti homman. Jälkeenpäin kuulin, että kaveri oli onneksi selvinnyt hengissä.

Toisella kerralla Mäntylä nosti vedestä hukkumaisellaan olevan lapsen.

Silloinkin välikohtaus päättyi hyvin, eikä apuvoimia lopulta tarvittu. Muistoksi tapauksesta jäi hengenpelastustunnustus.

Ilo kantaa pitkälle syksyyn

Valtaosa kauppalaivalta jääneistä muistoista on onneksi mukavia.

Sekä Töttermanin että Mäntylän puheista päätellen kipparin työ onkin antanut vähintään yhtä paljon kuin se on ottanut.

– Siellä on vaan niin ihanaa! Olen yrittäjä enkä osaa tehdä muuta kuin töitä. Hyvä energia tarttuu väkisinkin ja kestää aina marraskuun sateisiin asti, Mäntylä tunnelmoi.

Kun Christina jättää toimittajan ja kuvaajan kyydistään Kitössä, olo on todellakin rento. Ajantajusta on jäljellä vain rippeet.