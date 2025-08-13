Syyttäjä: Poliisien piti kuljettaa mies päivystykseen, veivät pimeälle tielle Sipooseen

Kahta poliisia syytetään nuoren miehen hylkäämisestä tien varteen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään kahden poliisin syytteitä heitteillepanosta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Nuori mies oli otettu Helsingissä kiinni häiriökäyttäytymisen takia. Syytteessä olevien poliisien tehtävänä oli kuljettaa mies päivystykseen tarkistettavaksi, mutta sen sijaan he veivät miehen pimeälle tielle Sipooseen ja jättivät hänet sinne, syyttäjä sanoo.

Molemmat poliisit kiistävät syytteet. Partion johtajana toiminut mies on pääosin myöntänyt syyttäjän kuvaaman tapahtumakulun, mutta sanoo, että tarkoituksena oli jättää mies tielle vain hetkeksi.

