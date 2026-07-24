Helsingin Jalkapalloklubi vahvistuu loppukaudeksi, kun englantilaisen suurseuran Liverpoolin U21-joukkueen kapteeni Amara Nallo saapuu Helsinkiin loppukauden mittaisella lainasopimuksella. HJK tiedotti asiasta perjantaina.

Pelilupaa vielä odottava 19-vuotias keskuspuolustaja harjoitteli jo perjantaina HJK:n mukana.

– Intensiteetti harjoituksissa oli todella korkea. On hienoa pelata laadukkaiden pelaajien kanssa. Vaatimustaso on korkea, pidän siitä todella paljon, Nallo sanoi seuran tiedotteessa.

Nallo siirtyi West Hamista Liverpoolin akatemiaan syksyllä 2023. Säännöllisesti U21-joukkueessa pelannut Nallo on harjoittelut Liverpoolin edustusjoukkueen mukana ja debytoi sen riveissä Mestarien liigassa tammikuussa 2025.

Englannin nuorisomaajoukkueissakin nähty Nallo on ollut Liverpoolin edustuksen mukana kolmessa ottelussa, joista kaksi tapahtui Mestarien liigassa ja kolmas Englannin Liigacupissa.

– Brooklynin (Lyons-Foster) siirryttyä Derry Cityyn meidän oli tärkeää nopeasti saada leveyttä toppariosastolle, ja Amaron kanssa on edetty varsin hyvin aikataulussa ja suunnitelmallisesti. Amara tuo meille puolustukseen hyvän vaihtoehdon loppukaudeksi. Hän on potentiaalinen nuori toppari, joka tuo lujuutta ja kaksinkamppailuvoimaa syksyn tärkeisiin otteluihin, HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen kommentoi.