Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) pitää modernia, kansainvälisen tason tapahtuma-areenaa Helsingin elinvoiman kannalta keskeisenä tavoitteena. Garden Helsinki on tähän mennessä pisimmälle edennyt areenahanke.

Helsingin kaupunki on omalta osaltaan mahdollistanut hanketta kaavoituksella ja tonttipäätöksillä, kertoo Daniel Sazonov MTV Uutisten haastattelussa. Garden Helsinki on ollut suunnitteilla kohta pari kymmentä vuotta.

– Helsingille on isossa kuvassa kysymys siitä, että tänne saataisiin kansainvälisen tason tapahtuma areenan ja Garden on ollut pisimmälle edennyt hanke, sanoo Sazonov.

"Helsingille on isossa kuvassa kysymys siitä, että tänne saataisiin kansainvälisen tason tapahtuma areenan ja Garden on ollut pisimmälle edennyt hanke", sanoo pormestari Sazonov.Garden Helsinki / MTV Uutiset

Tavoite on ollut pöydällä vuosia

Sazonovin mukaan Helsinki on vienyt areenatavoitetta eteenpäin jo pitkään. Kaupunki on tehnyt kaavan useita vuosia sitten, ja valtuusto on päättänyt jo aiemmin tontteihin liittyvistä ratkaisuista, jotta hanke voisi edetä.

– Kaksi vuotta sitten myös valtuusto on päättänyt mahdollisuudesta myydä tontit tälle hankkeelle. Nyt se on tietenkin ollut sitten hankkeen käsissä, että he saavat sen hankeyhtälönsä toimimaan ja saisivat hankkeen liikkeelle, toteaa Sazonov.

Hävisimme kansainvälisen tason urheilukisoja

Keskustelussa on noussut esiin kysymys, miksi Helsinkiin tarvitaan uusi areena, kun kaupungissa on jo useita tapahtumapaikkoja. Sazonovin mukaan kyse on ennen kaikkea nykyaikaisuudesta, kapasiteetista ja kansainvälisestä kilpailukyvystä – siitä, että Helsinki pystyy houkuttelemaan kovan luokan esiintyjiä ja suurtapahtumia.