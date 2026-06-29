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Orpo: Hallitus ei peräänny Garden Helsingin tuesta – Vapaavuorella "ei yhtään" vaikutusta päätökseen Lisää aiheesta MTV:n Seitsemän uutisissa. AOP Julkaistu 12 minuuttia sitten Maria Nykänen Jan Vapaavuoren puheenjohtajuus Garden Helsinki -hankeyhtiössä ei vaikuttanut rahoituspäätökseen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus ei peruuta päätöksestään rahoittaa Garden Helsinki -areenahanketta. Hallitus myönsi puoliväliriihessään Garden Helsinki -areenahankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, ja viime päivinä keskustelua on herättänyt se, miksi juuri kyseinen hanke on saamassa valtion tukea. Hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja on entinen kokoomuspoliitikko ja ministeri Jan Vapaavuori. Vapaavuoren puheenjohtajuus Garden Helsinki -hankeyhtiössä ei vaikuttanut tukipäätökseen, Orpo sanoo MTV Uutisille. – Ei yhtään. Arviomme hallituksen puoliväliriihessä, joka oli kasvuriihi, kaikkia erilaisia suuria kasvutoimia, joilla saataisiin rakentamisesta liikkeelle, ja pidemmällä aikavälillä kasvua Suomeen, Orpo kommentoi. Päätös Helsinki Gardenin tuesta tehtiin keväällä 2025 hallituksen puoliväliriihessä. Tuolloin arvio oli, että Garden Helsinki olisi noin 800 miljoonan euron arvoinen hanke, ja valtio vauhdittaisi sitä 35 miljoonan euron ehdollisella rahoituksella, Orpo sanoo. – Se nähtiin isona kasvutoimena. Minusta päätöksen perusteet ovat edelleen aivan pätevät ja toivon, että hanke lähtisi liikkeelle. "Kilpailuasetelmaa ei ollut"

Muun muassa oppositiopuolueista on vaadittu vastausta siihen, miksi juuri Garden Helsinki -hanke on saamassa valtiolta ehdollisen 35 miljoonan rahoituksen.

Myös muun muassa kokoomuslainen Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sakari Rokkanen kritisoi sitä, että saman kokoluokan hanke, Vantaan Kivistöön rakenteilla oleva Arena 3.3. -hanke ei ainakaan toistaiseksi ole saamassa valtion tukea.

– Vantaan edustajan näkökulmasta pidän epäreiluna sitä, että muutaman kymmenen kilometrin säteellä olevista, kilpailevista hankkeista oltaisiin huomioimassa vain Garden Helsinki, Rokkanen sanoo.

Orpo perustelee päätöstä sillä, että kun hallitus teki päätöksen Garden Helsingin tukemisesta puoliväliriihessään, eivät muut pääkaupunkiseudun hankkeet, kuten nyt Vantaan Kivistöön rakenteilla oleva Arena 3.3. -hanke olleet yhtä pitkällä.

– Kun hallitus teki kehysriihessä päätöksen Gardenin ehdollisesta tuesta, niin silloin meillä ei ollut mitään vastaavaa tietoa Vantaan hankkeesta. Kilpailuasetelmaa tai vertailukohtaa ei edes ollut, Orpo perustelee.

Orpon mukaan edelleenkään kyse ei ole kilpailuasetelmasta, vaan muillakin pääkaupunkiseudun hankkeilla on mahdollisuus hakea tukea valtiolta.

– Minusta tämä ei ole kilpailuasetelma, vaan Vantaan Kivistön hankkeella on täysi mahdollisuus samalla tavalla lähteä hakemaan hankkeelle valtion rahoitusta.

Rokkasen mielestä hallituksen tulisi tasapuolisuuden nimissä avata haku kaikille pääkaupunkiseudun kilpaileville hankkeille.

– Mielestäni olisi tärkeää, että hallitus avaisi kaikkien kolmen pääkaupunkiseudun areenahankkeen kanssa keskustelut, ja sen jälkeen avaisi hankehaun, jossa kaikilla kolmella hankkeella olisi mahdollisuus hakea rahoitusta reilusti ja yhdenvertaisesti.

Garden Helsingin ja Vantaan Kivistön hankkeen lisäksi pääkaupunkiseudulla on suunnitteilla hanke myös Suvilahteen.

Orpon mukaan Garden Helsingin tuki myönnettiin erillisenä investointitukena siksi, että tavanomaisissa, esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen tuessa ei ole jaettavana yhtä suuria määrärahoja.

Orpon mukaan Garden Helsinki vertautuu esimerkiksi Olympiastadioniin tai Nokia-areenaan, jotka ovat kokoluokaltaan ja merkitykseltään niin suuria hankkeita, että niiden tukemisesta pääteteään erillisinä investointihankkeita

Orpon mukaan Garden Helsingin on kasvutoimi siksi, että kulttuurin, urheilun ja tapahtumien jättiareena tekisi todella hyvää Helsingille ja koko Suomelle, ja vauhdittaisi palveluiden kysyntää ja matkailutuloja.

Vapaavuori: Hyvin vähän keskusteluja suoraan Orpon kanssa

Myös Vapaavuori itse sanoo MTV Uutisille, ettei hänen taustansa kokoomuksessa vaikuttanut hallituksen päätöksen tukea juuri Garden Helsinkiä. Vapaavuori on aiemmin toiminut muun muassa kokoomuksen ministerinä.

– Ei millään lailla. Tämä on valtakunnan ykköshanke ihan riippumatta siitä, kuka sitä olisi ollut edistämässä.

– Pidän mielipuolisena ajatusta siitä, etten olisi voinut edistää asiaa siksi, että tämänhetkinen pääministeri sattuu tulemaan samasta puolueesta, missä itsekin toiminut aiemmin aktiivisesti, Vapaavuori kommentoi.

Hän sanoo käyneensä “hyvin vähän” keskusteluja suoraan pääministerin kanssa.

– Hyvin vähän. Muutaman kerran mainitsin hänelle asiasta ohimennen. Enemmän kävin keskustelua valtiovarainministeriön virkamiesten, ja pääministerin esikunnan kanssa.

Aiemmin muun muassa Vantaan Sanomat on uutisoinut Garden Helsinki -tukipäätöksen taustoista.

Maria Nykänen MTV Uutiset

Orpo: Hallitus ei peräänny Garden Helsingin tuesta | MTV Uutiset