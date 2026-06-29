Jan Vapaavuoren puheenjohtajuus Garden Helsinki -hankeyhtiössä ei vaikuttanut rahoituspäätökseen, sanoo pääministeri Petteri Orpo.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus ei peruuta päätöksestään rahoittaa Garden Helsinki -areenahanketta.
Hallitus myönsi puoliväliriihessään Garden Helsinki -areenahankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, ja viime päivinä keskustelua on herättänyt se, miksi juuri kyseinen hanke on saamassa valtion tukea.
Hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja on entinen kokoomuspoliitikko ja ministeri Jan Vapaavuori.
Vapaavuoren puheenjohtajuus Garden Helsinki -hankeyhtiössä ei vaikuttanut tukipäätökseen, Orpo sanoo MTV Uutisille.
– Ei yhtään. Arviomme hallituksen puoliväliriihessä, joka oli kasvuriihi, kaikkia erilaisia suuria kasvutoimia, joilla saataisiin rakentamisesta liikkeelle, ja pidemmällä aikavälillä kasvua Suomeen, Orpo kommentoi.
Päätös Helsinki Gardenin tuesta tehtiin keväällä 2025 hallituksen puoliväliriihessä. Tuolloin arvio oli, että Garden Helsinki olisi noin 800 miljoonan euron arvoinen hanke, ja valtio vauhdittaisi sitä 35 miljoonan euron ehdollisella rahoituksella, Orpo sanoo.
– Se nähtiin isona kasvutoimena. Minusta päätöksen perusteet ovat edelleen aivan pätevät ja toivon, että hanke lähtisi liikkeelle.