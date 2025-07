Mitä hyötyä on hyttysistä tai paarmoista? Hyönteistutkijalta tärkeä muistutus

Tutkija muistuttaa, että jokaisella hyönteisensä on luonnossa paikkansa.

Kysyimme hyönteistutkija ja professori Marko Mutaselta Oulun yliopistosta, mitkä mahtavat olla maamme inhotuimmat hyönteiset.

– Nämä ovat juuri niitä, mistä toimittajat kaikkein useimmiten ottavat yhteyttä. Harmittaa vähän hyönteistutkijaakin, että mennään hirveästi negatiivisen kautta, koska hyönteiset ovat hurjan kiinnostavia, hän toteaa.

Puutiainen

Erääksi esimerkiksi Mutanen mainitsee puutiaisen tai tuttavallisemmin punkin, joka ei tarkasti määritellen ole hyönteinen, vaan hämähäkkieläimiin kuuluva niveljalkainen.

Rokotesuoja-sivuston mukaan se viihtyy parhaiten kosteilla ja metsäisillä alueilla tiheässä aluskasvillisuudessa. Punkki loisii nisäkkäillä ja linnuilla.

Suomessa on havaittu noin 1 500 erilaista punkkilajia. Kaksi niistä, puutiainen ja taigapunkki, voivat levittää ihmisille haitallisia tauteja eli borrelioosia ja puutiaisaivotulehdusta.

Muita ei niin pidettyjä hyönteisiä

Punkkien lisäksi moni ei välitä myöskään hyttysistä, paarmoista, mäkäräisistä tai polttiaisista.

Moni punkin purema voi jäädä huomaamatta. Juttu jatkuu videon alla.

6:47 Mitä kaikkea punkin puraisu voi saada ihmisessä aikaan?

Myös erilaiset elintarviketuholaiset eli kaikki sisätiloissa esiintyvät lajit ovat Mutasen mukaan aika paljon esillä, kun puhutaan niin sanotuista inhokkiötököistä.

Kaikilla lajeilla on paikkansa

Kysyimme Mutaselta, mikä hyönteinen on kenties turhaan vihattu, vaikka se olisi tarpeellinen.

– Tämä on todella laaja ja subjektiivinen kysymys. Tarpeellisuus voi tarkoittaa eri asioita – taloudellista hyötyä, ekologista merkitystä tai jotain muuta näkökulmasta riippuen, hän toteaa.

Ajatus siitä, että jokin laji olisi täysin tarpeeton tai haitallinen, on Mutasen mielestä harhaanjohtava.

– Kaikki lajit liittyvät toisiinsa ja ovat osa luonnon kokonaisuutta.

Usein jokin laji saatetaan nähdä haitallisena tai merkityksettömänä, vaikka sillä on tärkeä rooli luonnon kokonaisuudessa. Esimerkiksi hyttysilläkin on oma tehtävänsä ekosysteemissä.

– Kaikki lajit ovat luonnossa tarpeellisia, niillä on oma ekologinen tehtävänsä. Luonto toimii monimutkaisena kiertotaloutena, jossa mikään ei mene hukkaan – kaikki syntyy jonkun resurssiksi.

Milloin lääkäriin itikan, paarman tai ampiaisen pistosta? Juttu jatkuu videon alla.

0:45 Kysymykseen vastaa Viiden jälkeen -ohjelmassa yleislääketieteen erikoislääkäri Juha Heino.

Maaperän pieneliöt voivat vaikuttaa turhilta tai inhottavilta, mutta ne ylläpitävät elintärkeitä prosesseja, kuten ravinteiden ja energian kiertoa. Ilman niitä maaperä ei muuttuisi mullaksi eikä ekosysteemi toimisi.

Mutanen vertaa luontoa tiilitaloon:

– Ei se yhdestä tiilestä romahda, mutta kaikki palaset ovat tärkeitä. Luonto on todella resilientti. Se ei romahda vaikkapa yhden lajin sukupuutosta, mutta jokainen pysyvä häviäminen on osa pois kokonaisuudesta. Emme voi loputtomiin ottaa osia pois ilman, että sillä on seurauksia myös meille ihmisille.

Katso myös video: Voivatko punkit tai ampiaiset aiheuttaa vaaraa koiralle?

5:02 Eläinlääkäri Chita Wahlroos kertoo, voivatko punkit tai ampiaiset aiheuttaa vaaraa koiralle.

Osittaiset lähteet: Laji.fi, Rokotesuoja