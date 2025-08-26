Hirvikärpänen tekee tutkijan mukaan kohtalokkaan virheen, kun se kiinnittyy ihmiseen

Kun hirvikärpänen kiinnittyy ihmiseen, se tekee tutkijan mukaan kohtalokkaan virheen.

Metsässä liikkuja on saattanut törmätä hirvikärpäseen. Kyseessä on ulkomuodoltaan rusehtava ja litteä, nimensä mukaisesti hirven ulkoloisena elävä täikärpäslaji, kertoo Laji.fi-tietosivusto.

Hyönteistutkija ja professori Marko Mutanen Oulun yliopistosta kertoo MTV Uutisille, että hirvikärpänen on loppukesän lajeja. Sitä esiintyy eniten elo-syyskuussa, kun eletään melkein syksyä ja puolukka-aikaa.

Kiinnittyy ja puree siipensä poikki

Hirvikärpäsen lentokyky ei ole kummoinen, joten se leviää kiinnittymällä isäntälajiin, esimerkiksi hirveen tai ihmiseen.

Kiinnityttyään se puree siipensä poikki.

– Kun hirvikärpänen tulee ihmiseen, se tekee fataalin virheen, koska se ei pysty sen jälkeen enää vaihtamaan isäntää.

Se ei siis pääse enää ihmisestä eteenpäin, vaan yrittää elää ja loisia iholla. Lisääntyminenkään ei onnistu, sillä hirvikärpänen lisääntyy vain hirvieläimen turkissa.

Piilottelee hiusten seassa

Hirvikärpänen hakeutuu karvoituksen eli käytännössä hiusten sekaan. Se voi purra, mutta ei ime ihmisestä verta.

Herkimmille hirvikärpäsen puremasta voi tulla allergisia reaktioita, kuten ihottumaa.

– Tauteja ne eivät levitä, mutta voivat olla inhottavia, kun niitä voi tulla kymmenittäin tai satamäärin hiusrajaan, ja sitten ne ikävästi liikkuvat siellä.

Kärpänen tarvitsee hirviä

Hirvikärpästen määrä riippuu siitä, miten alueella on edellisenä syksynä ja talvena esiintynyt hirviä. Sen koteloita kantautuu sinne, minne hirvet kulkevat, kertoo Luonnonvarakeskus.

Kesän lämpötila vaikuttaa kuoriutumisajankohtaan, joten vuosien ja alueiden välillä voi olla eroja siinä, milloin hirvikärpäsiä havaitaan.

Näin suojaudut

Hirvikärpänen ei etsimällä etsi isäntää, vaan se kykkii kasvillisuuden seassa odottamassa, että sopivalta näyttävä isäntä tulee lähelle. Suuri, liikkuva ja taustastaan erottuva kohde saa sen toimimaan, ja silloin se voi erehtyä lentämään ihmiseen.

Tutkijat ovat havainneet, että tummat vaatteet saattavat houkutella hirvikärpäsiä enemmän kuin valkoiset vaatteet, kertoo Ruokavirasto.

Mutanen vinkkaakin, että parhaiten hirvikärpäsiltä voi suojautua pukeutumalla vaaleisiin vaatteisiin ja suojaamalla hiukset huivilla ja verkkohatulla.

Päänahasta hirvikärpäset saa pois nyppimällä.

Hirvikärpäset ovat vaikeita nitistettäviä ja häädettäviä.

Mutanen kertoi aiemmassa jutussamme, mitä lajeja Suomeen on levinnyt viime vuosien aikana. Mutanen kertoo, että hirvikärpänen on alun perin myös tällainen Suomeen levinnyt laji, joskin sen leviäminen alkoi Kaakkois-Suomesta jo 1960-luvulla. Pikkuhiljaa leviäminen jatkui ja nykyään niitä on jo napapiirillä asti.

Osittaiset lähteet: Luonnonvarakeskus, Laji.fi, Ruokavirasto