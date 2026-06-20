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5 syytä, miksi kesällä joudutaan lääkäriin | MTV Uutiset



Kesällä sattuu ja tapahtuu: Palovamma, kyyn purema, tapaturma – milloin lääkäriin? 8:54 Katso myös: Nämä ensiaputaidot pitäisi osata mökillä ja retkellä! Julkaistu 57 minuuttia sitten Kati Hyttinen Kesäinen tapaturma sattuu usein alkoholin pehmentämillä aivoilla, kertoo Suomen Työterveys Oy:n lääkäri. Muutamassa tapauksissa on lähdettävä lääkäriin heti. Tapaturmien määrä vaihtelee Suomessa vuodenajan mukaan. Talvella korostuvat liukastumiset, kun taas kesällä tapaturmia lisäävät ulkoilu, liikenne ja vesillä liikkuminen. Myös harrastuksissa, mökkeillessä ja festareilla sattuu. Lue myös: Varomattomuus mökin pihatöissä voi kostautua karmealla tavalla: "Sormia leikkautuu irti ja raajoja murskautuu" Humalaisen tuuri on tarua Moniin kesän tapaturmiin liittyy alkoholi, mutta humalaisen tuuri on ikävä kyllä enemmän tarua kuin totta, arvioi tiedotteessa Suomen Työterveys Oy:n lääkäri Ridha Bennour. Hänen mukaansa todennäköisempää on, että vähemmän alkoholia tarkoittaisi myös vähemmän kolhuja, nyrjähdyksiä ja murtumia. Hän muistuttaa, että tapaturman sattuessa tärkeintä on rauhoittua ja estää lisävahingot. Näin asetat kantositeen. Juttu jatkuu videon alla. 0:38 Kantoside on nopea apu, kun käsi tarvitsee tukea esimerkiksi tapaturman jälkeen. Asiantuntija näyttää videolla, miten kantoside asetetaan oikein.

– Liikkuminen kannattaa lopettaa heti, eikä kipeälle jalalle pidä varata painoa tai vammautunutta kättä käyttää. Raaja nostetaan kohoasentoon turvotuksen vähentämiseksi. Kylmähoito auttaa kipuun ja turvotukseen, Bennour neuvoo tiedotteessa.

Jos kipu on kova, raajassa on virheasento, ei pysty varaamaan painoa tai epäilee murtumaa, on syytä hakeutua pikaisesti lääkäriin.

Sähköpotkulautailun aiheuttamat pään ja kasvojen alueen vammat ovat lähes aina syy mennä päivystykseen.

Pitkä kuuma kesä tuottaa myös palovammoja

Kesän puuhat altistavat myös palovammoille.

Vanha tuttu nyrkkisääntö on, että jos palovamma on kämmentä suurempi, kannattaa hakeutua nopeasti lääkärin vastaanotolle.

– Myös tätä hieman pienemmät rakkuloituvat palovammat kannattaa näyttää lääkärille. Kotihoitona palanut kohta jäähdytetään kylmällä vedellä, haava puhdistetaan ja suojataan apteekista saatavilla rasvalapuilla.

Kyyn pureman kanssa ei kannata leikkiä

Kylmänkankeina kyyt ovat puruherkempiä, mutta myös hellepäivänä ärsytetty käärme voi iskeä.

Jos kyy puree, ei kannata leikkiä kansanparantajaa, Bennour vinkkaa tiedotteessa.

– Eli ei kiristyssiteitä eikä haavan imemistä tai puristelua. Nämä temput voivat pahentaa tilannetta.

Puremakohtaa ei Bennourin mukaan saa myöskään liikutella, koska liike voi levittää myrkkyä elimistöön.

– Kiristävät vaatteet ja korut riisutaan pois turvotuksen varalta. Ensiapuna voi antaa kyypakkauksen hydrokortisonia. Tulehduskipulääkkeitä kannattaa välttää, koska ne rasittavat munuaisia yhdessä myrkyn kanssa.

Jos kyy on purrut lasta, raskaana olevaa, iäkästä tai vakavasti sairasta, täytyy aina lähteä lääkäriin.

– Kotiin ei pidä myöskään jäädä, jos puremakohdassa on voimakas tulehdus- tai myrkkyreaktio tai jos kokee hengenahdistusta ja oksentelee, Bennour opastaa.

Puruherkempiä ovat kylmänkankeat kyyt, mutta myös hellepäivänä ärsytetty käärme voi iskeä. Kyy on siis jätettävä rauhaan, jos sellaiseen törmää.All Over Press

"Kutina houkuttaa rapsuttamaan, mutta se on ansa"

Hyttysten aiheuttamat ihoreaktiot ovat voimakkaimmillaan hyttyskauden alussa ja heikkenevät kesän kuluessa sietokyvyn kehittyessä.

– Hyttysenpistoja voi hoitaa kortisonivoiteella ja antihistamiinilla. Pistokohdan kutina houkuttaa rapsuttamaan, mutta se on ansa, sillä rapsuttelu vain pahentaa oireita. Raapiminen voi aiheuttaa tulehdusta ja pitkittää oireita, Bennour toteaa.

Jos taas saa ampiaisen tai mehiläisen pistosta vahvan allergisen reaktion, ensiapuna otetaan antihistamiinia tai kyypakkauksen hydrokortisonitabletti.

– Jos myrkky aiheuttaa hengenahdistusta tai oksentelua, hakeudutaan lääkäriin.

Kesällä juhlivat myös bakteerit

Kesän juhlissa taas kannattaa kiinnittää huomiota käsihygieniaan ja miettiä, mitä suuhunsa laittaa.

Lämpimässä bakteerit aloittavat jo parin tunnin kuluessa omat juhlansa ja herkku muuttuu vatsalle vaaralliseksi.

Riski ruokamyrkytykseen kasvaa kesäisin. Juttu jatkaa videon alla.

1:43 Miksi ja millaisissa tilanteissa ruokamyrkytysriski kasvaa kesällä?

– Virukset ja bakteerit voivat aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Useimmiten hoidoksi riittää lepo ja juominen. Parin päivän paastosta ei ole haittaa, kunhan energiaa antavia juomia nautiskellaan tarpeeksi nestetasapainon varmistamiseksi, Bennour sanoo.

Lääkäriin kannattaa Bennourin mukaan mennä, jos oksentelu ja ripulointi kestävät useita päiviä. Lääkäriä tarvitaan myös, jos kuume on korkea tai ulosteessa on verta.

Top 5 syytä, miksi kesällä joudutaan lääkäriin Tapaturmat ja vammat

Iho-ongelmat, palovammat

Pistot ja puremat

Ruokamyrkytykset

Lämpöuupumiset ja nestehukka. Lähde: Suomen Työterveys Oy

Saunominenkin kuormittaa kehoa

Kova helle, liikunta ja unohtunut nesteytys ovat yhdistelmä, joka voi johtaa lämpöhalvaukseen. Myös pitkä saunominen voi kuormittaa kehoa liikaa.

Uupuminen on varoitusmerkki neste- ja suolavajeesta. Hikoillessa elimistö menettää elektrolyyttejä, kuten kaliumia, joka on tärkeä muun muassa sydämen normaalille rytmille.

– Lämpöuupumisen ensiapuna siirrytään varjoon ja riisutaan ylimääräiset vaatteet ja juodaan vettä. Kehoa viilennetään vedellä tai kylmäpakkauksilla. Tehokkain tapa on laittaa kylmäpakkaukset isojen suonien yhteyteen esimerkiksi niskalle, kainaloihin ja nivusiin, joissa verenkierto on vilkasta. Näin veri viilenee vikkelästi ja kuljettaa viileyttä koko kehoon.

Auringonpistoksen hoidoksi riittää usein veden juominen, lepo ja kehon viilentäminen.

Voiko kesähelteellä juoda liikaa vettä? Juttu jatkuu videon alla.

2:03 Kesämyytit-sarjassa rikotaan kesäisiä myyttejä.

Kesän helpoin turvateko

Kesän tyypillisin palovamma on auringon polttama.

– Ihon suojaaminen auringolta ja riittävän korkean suojakertoimen käyttäminen on kesän helpoin turvateko, Bennour toteaa.

Erityisesti lasten iho tulee suojata hyvin.

Suomi takamatkalla ensiaputaidoissa

SPR:n mukaan suomalaisista vain harva on saanut ensiapukoulutusta. Monessa muussa Pohjoismaassa ensiapuosaaminen nähdään kansalaistaitona.

Esimerkiksi Norjassa ensiapukoulutus kuuluu vähintään peruskoulun opetukseen, ja Tanskassa se on pakollinen osa ajokortin suorittamista.

– Jokaisen olisi hyvä osata ainakin hätäilmoituksen tekeminen, tajuttoman auttaminen ja peruselvytys, Bennour summaa Suomen Työterveyden tiedotteessa.

Katso myös: Näin elvytät

8:22 Elvyttäminen on tärkeä taito. Katso ohjeet videolta.

Lähteet: Suomen Työterveys Oy, SPR

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.