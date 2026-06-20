– Liikkuminen kannattaa lopettaa heti, eikä kipeälle jalalle pidä varata painoa tai vammautunutta kättä käyttää. Raaja nostetaan kohoasentoon turvotuksen vähentämiseksi. Kylmähoito auttaa kipuun ja turvotukseen, Bennour neuvoo tiedotteessa.
Jos kipu on kova, raajassa on virheasento, ei pysty varaamaan painoa tai epäilee murtumaa, on syytä hakeutua pikaisesti lääkäriin.
Sähköpotkulautailun aiheuttamat pään ja kasvojen alueen vammat ovat lähes aina syy mennä päivystykseen.
Vanha tuttu nyrkkisääntö on, että jos palovamma on kämmentä suurempi, kannattaa hakeutua nopeasti lääkärin vastaanotolle.
– Myös tätä hieman pienemmät rakkuloituvat palovammat kannattaa näyttää lääkärille. Kotihoitona palanut kohta jäähdytetään kylmällä vedellä, haava puhdistetaan ja suojataan apteekista saatavilla rasvalapuilla.
Puremakohtaa ei Bennourin mukaan saa myöskään liikutella, koska liike voi levittää myrkkyä elimistöön.
– Kiristävät vaatteet ja korut riisutaan pois turvotuksen varalta. Ensiapuna voi antaa kyypakkauksen hydrokortisonia. Tulehduskipulääkkeitä kannattaa välttää, koska ne rasittavat munuaisia yhdessä myrkyn kanssa.
Jos kyy on purrut lasta, raskaana olevaa, iäkästä tai vakavasti sairasta, täytyy aina lähteä lääkäriin.
– Kotiin ei pidä myöskään jäädä, jos puremakohdassa on voimakas tulehdus- tai myrkkyreaktio tai jos kokee hengenahdistusta ja oksentelee, Bennour opastaa.
Puruherkempiä ovat kylmänkankeat kyyt, mutta myös hellepäivänä ärsytetty käärme voi iskeä. Kyy on siis jätettävä rauhaan, jos sellaiseen törmää.All Over Press
"Kutina houkuttaa rapsuttamaan, mutta se on ansa"
Hyttysten aiheuttamat ihoreaktiot ovat voimakkaimmillaan hyttyskauden alussa ja heikkenevät kesän kuluessa sietokyvyn kehittyessä.
– Hyttysenpistoja voi hoitaa kortisonivoiteella ja antihistamiinilla. Pistokohdan kutina houkuttaa rapsuttamaan, mutta se on ansa, sillä rapsuttelu vain pahentaa oireita. Raapiminen voi aiheuttaa tulehdusta ja pitkittää oireita, Bennour toteaa.
Jos taas saa ampiaisen tai mehiläisen pistosta vahvan allergisen reaktion, ensiapuna otetaan antihistamiinia tai kyypakkauksen hydrokortisonitabletti.
– Jos myrkky aiheuttaa hengenahdistusta tai oksentelua, hakeudutaan lääkäriin.
Kesän juhlissa taas kannattaa kiinnittää huomiota käsihygieniaan ja miettiä, mitä suuhunsa laittaa.
Lämpimässä bakteerit aloittavat jo parin tunnin kuluessa omat juhlansa ja herkku muuttuu vatsalle vaaralliseksi.
Riski ruokamyrkytykseen kasvaa kesäisin. Juttu jatkaa videon alla.
1:43Miksi ja millaisissa tilanteissa ruokamyrkytysriski kasvaa kesällä?
– Virukset ja bakteerit voivat aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Useimmiten hoidoksi riittää lepo ja juominen. Parin päivän paastosta ei ole haittaa, kunhan energiaa antavia juomia nautiskellaan tarpeeksi nestetasapainon varmistamiseksi, Bennour sanoo.
Lääkäriin kannattaa Bennourin mukaan mennä, jos oksentelu ja ripulointi kestävät useita päiviä. Lääkäriä tarvitaan myös, jos kuume on korkea tai ulosteessa on verta.
Kova helle, liikunta ja unohtunut nesteytys ovat yhdistelmä, joka voi johtaa lämpöhalvaukseen. Myös pitkä saunominen voi kuormittaa kehoa liikaa.
Uupuminen on varoitusmerkki neste- ja suolavajeesta. Hikoillessa elimistö menettää elektrolyyttejä, kuten kaliumia, joka on tärkeä muun muassa sydämen normaalille rytmille.
– Lämpöuupumisen ensiapuna siirrytään varjoon ja riisutaan ylimääräiset vaatteet ja juodaan vettä. Kehoa viilennetään vedellä tai kylmäpakkauksilla. Tehokkain tapa on laittaa kylmäpakkaukset isojen suonien yhteyteen esimerkiksi niskalle, kainaloihin ja nivusiin, joissa verenkierto on vilkasta. Näin veri viilenee vikkelästi ja kuljettaa viileyttä koko kehoon.
Auringonpistoksen hoidoksi riittää usein veden juominen, lepo ja kehon viilentäminen.
Voiko kesähelteellä juoda liikaa vettä? Juttu jatkuu videon alla.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.
Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.