Syyttäjä päätti perua syytteet poikien tehtyä sopimuksen kaupungin kanssa.

Uudenvuoden raketteja ampuneet 15-vuotiaat pojat sytyttivät päiväkodin vahingossa tuleen Vantaalla 1. tammikuuta 2025.

Vantaan Askistossa sijaitsevan kaksikerroksisen päiväkoti Kimaran toinen pääty tuhoutui täysin tulipalossa. Rakennus on L-kirjaimen muotoinen ja sen toinen puoli kärsi jonkin verran savu- ja vesivahinkoja.

Palanut päiväkoti oli alueen ainoa. Vuonna 2001 valmistuneessa päiväkodissa oli kaupungin mukaan ollut paikka noin sadalle lapselle.

Poliisi etsi poikia kuvien kanssa

Tapausta tutkittiin aluksi tuhotyönä. Kun ilotulitteita ampuneita poikia ei tunnistettu, julkaisi poliisi näistä kuvat julkisuuteen.

Poikien tavoittamisen jälkeen poliisi kertoi, että yksi poikien ampumista ilotulitteista oli sytyttämisen jälkeen kaatunut ja osunut päiväkotiin. Ilotulite oli aiheuttanut kytevän palon, ja varsinainen palo syttyi vasta poikien jo lähdettyä paikalta. Hälytyksen palosta hätäkeskukseen teki ulkopuolinen silminnäkijä.

Syyttäjä päätyi syyttämään poikia nuorena henkilönä tehdystä yleisvaaran tuottamuksesta.

"Kysymys ennemminkin huonosta tuurista"

Palo aiheutti mittavat vahingot, jotka oli pääosin korvattu kaupungin vakuutuksesta. Kaupunki oli esittänyt lopuista kuluista pojille korvausvaatimuksen.

Nuoret kuitenkin saivat sovittua asian Vantaan kaupungin kanssa ja allekirjoittivat sovintosopimuksen, jonka mukaan he maksavat Vantaan kaupungille vaaditun sovintosumman, eikä Vantaan kaupungilla ole heitä kohtaan enää muita vaatimuksia. Syyttäjä päätti sovinnon johdosta perua syyteet ja asia jäi oikeudessa sillensä.

Oikeus kiinnitti päätöksessä huomiota olosuhteisiin ja nuorten ikään.

– Kysymys on ollut juuri rikosoikeudellisen vastuuiän saavuttaneista 15-vuotiaista vastaajista, joiden harkintakyky tekojen mahdollisten seurausten arvioinnissa on vasta kehittymässä. Asiassa ei ole ilmennyt sellaista vastaajien tahallisuutta, joka edellyttäisi rikosoikeudellisen vastuun kantamista asiassa. Kysymys on ollut ennemminkin vahingosta ja huonosta tuurista, siinä todetaan.