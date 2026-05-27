Lumo järjestää tiedotustilaisuuden Helsingin Kalasataman tulipalosta.
Lumo-kodit järjestää kello 14–15 tiedotustilaisuuden liittyen lauantai-iltana tapahtuneeseen tulipaloon Lumo-kotien talossa Kalasatamassa Helsingissä.
Tilaisuudessa on puhumassa Lumo Kodeilta asumisen liiketoimintajohtaja Janne Ojalehto ja isännöintijohtaja Ville Kilpi, Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvönen sekä Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyksen vs. päällikkö Virpi Råman.
Tilaisuus näytetään tässä jutussa suorana ja tätä artikkelia päivitetään tilaisuuden edetessä.
Aiemmin Ojalehto kertoi MTV Uutisille, että talon kärsimät vahingot ovat mittavat, jonka vuoksi asuntoihin ei voi palata asumaan.
Kyseisessä Lumon vuokratalossa on yhteensä 62 asuntoa ja yksi liiketila.
Poliisin mukaan Helsingin Kalasataman rakennuspalo on saanut mahdollisesti alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä, mutta palon syttymissyyn tutkintaa jatketaan edelleen.
Palo levisi parvekkeelta kattorakenteisiin.
Kyseinen taloyhtiö kuuluu Lumolle, jonka järjestyssäännöissä kielletään kaasugrillin käyttö parvekkeella.
2:18Näin Helsingin pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö kommentoi Kalasataman sammutusoperaatiota.