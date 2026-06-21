Tuottamuksellisia rikosepäilyjä ei voida vielä poissulkea Tikkurilan parveketurmassa.

Poliisi tutkii Vantaan Tikkurilassa perjantaina tapahtunutta parveketurmaa edelleen onnettomuutena, Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan STT:lle. 30-vuotias mies putosi perjantaina viidennestä kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan ja kuoli.

Tässä vaiheessa ketään ei epäillä rikoksesta. Tutkinnanjohtajan mukaan tämä ei poissulje sitä, että tutkinnan edetessä voisi tulla tuottamuksellisia rikosepäilyjä.

Tutkinnan etenemisestä kertoi aiemmin Iltalehti.

Poliisi on saanut tehtyä tekniset tutkimuksensa onnettomuuspaikalla.

Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle sähköpostitse, että he eivät toistaiseksi ole aloittaneet toimia onnettomuuden takia.

Pääsy parvekkeille estetään poistamalla kahvat

Pääsy Vantaan Tikkurilan parveketurmatalojen parvekkeille estetään ensi viikolla poistamalla parvekkeiden ovista kahvat. Asiasta kertoo STT:lle sähköpostitse kiinteistön omistavan LähiTapiolan kiinteistövarainhoidon kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen.

Parvekkeet ovat jo käyttökiellossa. Taloyhtiössä on 101 huoneistoa, joista noin puolessa on parveke.