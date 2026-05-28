Kalasataman grilli ja sen osat ovat poliisin syynissä.

Valtavan tuhon Helsingin Kalasatamassa lauantai-iltana aiheuttanut pieni parvekegrilli säilyi rajusta tulipalosta huolimatta suhteellisen ehjänä.

– Kyseinen kaasugrilli paloi vain osittain. Grilli ja sen osat ovat poliisin teknisen tutkinnan keskiössä, tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm sanoo.

Käytännössä poliisin tarkassa syynissä ovat nyt paitsi itse grilli, myös kaasuletku ja sen kiinnityskohdat grillissä ja kaasupullossa.

Poliisi epäilee tällä hetkellä, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi niin nopeasti. Lopullisen syttymissyyn selvittäminen kestää vielä viikkoja.

"Tussahdus" grillin lämmitysvaiheessa

Teknisessä tutkinnassa pyritään selvittämään, oliko grillissä mahdollisesti (valmistajan) tekninen vika ja millainen merkitys grillinkäyttäjän omalla toiminnalla on ollut. Onko esimerkiksi grillin aiemmasta käytöstä aiheutunut jokin vika tai onko käytössä ollut huolimattomuutta.

– Kaikki asiat otetaan huomioon. Selvitämme kokonaisuutta, Lindholm sanoo.

Kaasugrillistä alkunsa saanut palo levisi muutamissa minuuteissa kerrostalon kattorakenteisiin. Lumon vuokratalon kaikki 63 asuntoa tuhoutuivat asuinkelvottomiksi.

Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena, ja epäiltynä on yksi mies. Epäilty kiistää syyllistyneensä rikokseen.

– Hänen kertomansa mukaan grillin lämmitysvaiheessa tapahtui äkillinen tussahdus.

MTV Uutisten tietojen mukaan kyseinen kaasugrilli on muutaman vuoden vanha yhden polttimen pöytämalli, jonka leveys on noin 40 senttimetriä. Sen valmistajaa Lindholm ei tässä vaiheessa kerro.