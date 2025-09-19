Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa jälleen kiinalaisten verkkokauppa-alustojen myymien tuotteiden takaisinvedosta.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Sanrio-merkkisten Hello Kitty -tuotteiden takaisinvedosta.
Takaisinveto koskee verkkokauppa-alusta Sheinissä myytyä kosmetiikkalaukkusettiä (sk25021360080127017) ja Temussa myytyä kosmetiikkalaukkua (Temu Product ID: 601100048460191).
Temussa myydyn tuotteen kauppiaan nimi on OWERTPS. Tukesin testaaman tuotteen eränumero oli P202539-783.Tukes
Kosmetiikkalaukkusetti sisältää Tukesin mukaan terveydelle vaarallisia ftalaatteja ja kadmiumia yli sallitun määrän.
Kosmetiikkalaukku puolestaan sisältää niin ikään terveydelle sekä ympäristölle vaarallisia ftalaatteja ja lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja yli sallitun määrän.
Tuotteet pitää poistaa käytöstä. Yritykset pyytävät palauttamaan ne.
Sheinissä myydyn tuotteeen kauppiaan nimi on Iovaa. Tukesin testaaman tuotteen tunnistenumero on 9183712491, eränumero: 2024010-001 ja valmistuspäivä: 2024-10-01.Tukes
Tukes on tiedottanut samoista syistä myös muiden Temun ja Sheinin tuotteiden takaisinvedoista. Aiemmin kerroimme kuntopallon, repun, sandaalien sekä hyppynarun takaisinvedoista.
Lue myös: Ultrapikamuotia kuriin vaativan kansalaisaloitteen suhteen ollaan toiveikkaita
Katso myös: Millaisia ovat Tullin ja Tukesin narauttamat vaaralliset tuotteet?
3:29Kemikaalivaarallinen padel-maila ja bakteereja sisältävä saippuakuplalelu – miten tuotteiden turvallisuutta valvotaan?
Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!
Lähde: Vaarallisettuotteet.fi