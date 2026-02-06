Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa Tiny Love -merkkisen leikkimaton yhdestä erästä löydetystä turvallisuusriskistä.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Tiny Loven Gymini Black&white Décor -leikkimaton takaisinvedosta.
Yritys on ilmoittanut, että leikkimaton erästä 2024-08.01 BRD on löydetty laadullinen virhe nauhanpätkien kanttauksissa. Takaisinvedon syy on leikkimaton nauhanpätkien virheellinen kanttaus, jonka vuoksi nauhojen langat lähtevät helposti purkautumaan, josta voi aiheutua kuristumisvaaraa lapselle.
Tukes neuvoo poistamaan kyseisen erän tuotteen käytöstä välittömästi. Eränumeron löydät pesuohjelapusta maton alapuolelta.
Lastentarvike Oy pyytää palauttamaan tuotteen ja vaihtamaan sen uuteen vastaavaan tuotteeseen. Vaihtoehtoisesti tuotteesta voi saada rahat takaisin.
Leikkimaton yhdessä erässä on havaittu puute turvallisuudessa.Tukes
Lähde: Vaarallisettuotteet.fi