Autot jäivät veden vangiksi Vantaan Koivukylässä. Lukija tallensi dramaattisen näyn videolle.

Vantaan Koivukylän aseman sillan alla oleva tie muuttui sunnuntaina alkuillasta kuin lammeksi rankkasateiden seurauksena.

MTV Uutisten lukijan tallentamalla videolla veden vangiksi jääneet henkilöautot viruivat avuttomina vesimassojen keskellä.

– Yritin ajaa Koivukylän alikulusta ja huomasin, että sillan alla tulvii ja siellä kelluu kolme autoa.

– Käännyin takaisin alittamaan siltaa toisesta kohtaa, sielläkin oli tulva sekä auto kellumassa tulvan keskellä, lukija kertaa tilannetta tapahtumapaikalta.

Tilanne sattui puoli seitsemän maissa.

MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi kertoi alkuillasta esimerkkejä eteläisen Suomen rankkasateiden sademääristä.

Mäntsälässä vettä oli Rintaniemen mukaan tullut 22,3 milliä tunnissa, ja Turussa 19,7 milliä tunnissa.