Nicholas Houltin puoliso Bryana Holly otti kantaa asunsa kommentointiin.

Oscar-pystit vuoden 2025 parhaille elokuvatekijöille jaettiin myöhään sunnuntaiyönä Suomen aikaan. Gaalan jälkeen julkkikset kokoontuivat Vanity Fairin kuuluisiin jatkobileisiin.

Brittinäyttelijä Nicholas Hoult, 36, saapui punaiselle matolle yhdessä puolisonsa malli Bryana Hollyn, 32, kanssa. Hollyn juhlamekko sai aikaan kritiikkiä. Mekon kuvailtiin olleen liian paljastava.

Holly kertoo Instagramissa nähneensä kommentteja rinnoistaan.

– Ei sillä, että olisin kenellekään selityksiä velkaa, mutta näin käy äidille, joka ei ole imettänyt lapsiaan tunteihin. Jos tiedät, tiedät, hän sanoi Tarinat-osiossa julkaisemassaan kirjoituksessa.

Parilla on kaksi lasta, jotka ovat 8- ja 3-vuotiaita. On herännyt spekulaatiota, että pariskunta olisi saanut kaikessa hiljaisuudessa perheenlisäystä.