Myrkyllinen hämähäkki puri Taylor Momsenia.
Näyttelijä Taylor Momsen muistetaan parhaiten roolistaan Gossip Girl -teinisarjassa. Momsen näytteli Jenny Humphreyta suositussa draamasarjassa vuosina 2007–2012.
Nykyisin hän luo uraa artistina. Momsen on jo vuonna 2009 perustetun The Pretty Reckless -yhtyeen solisti.
Tähti kertoo tuoreessa Instagram-julkaisussaan joutuneensa sairaalaan hämähäkin purtua häntä. Momsen jakoi seuraajilleen otoksen, jossa pitää jääpussia päässään. Toisessa videossa hän näyttää kohtaa, johon hämähäkki puri.
– Tänään sairaalaan, show huomenna. Myrkylliset hämähäkit, eivät ole hyvä juttu, hän kirjoittaa.
Lähes kaksi vuotta sitten Momsen jakoi Instagram-tilillään videon, jonka yhteydessä kertoo lepakon purreen häntä kesken keikan.