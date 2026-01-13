Sean Penn poltti savukkeen Golden Globe -gaalassa.
Yhdysvalloissa vietettiin varhain maanantaina Suomen aikaa Golden Globe -gaalaa, jossa palkittiin menneen vuoden parhaimpia elokuvia ja television merkkitapauksia.
One Battle After Another -elokuvasta ehdolla ollut Sean Penn sai käytöksellään somen kuohahtamaan. People-lehti kertoo toimittaja Ben Fritzin julkaisseen X-tilillään otoksen, jossa Penn näyttää polttavan savuketta kesken gaalan illallispöytänsä ääressä.
– Tämä ei voi olla laillista, hän kirjoittaa julkaisunsa yhteydessä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Vieressä istuu myös One Battle After Another -elokuvasta ehdolla ollut Leonardo DiCaprio, joka keskustelee Kate Hudsonin kanssa.