Puutiaisia tänä vuonna ennätyksellisen paljon – toimi näin, jos punkki puree!

Hän oli pukenut ylleen Matières Fécalesin upean luomuksen. Näyttelijä oli kuin veistos asuun kuuluvien siipien kanssa.

– Pidimme lupauksemme ja kieltäydyimme lukuisista upeista tarjouksista, mutta tiesimme, että tämä oli juuri oikea valinta niin tärkeälle luomukselle. Tämä hetki on todella erityinen, ja olemme erittäin kiitollisia siitä, että saamme olla osa Law’n ja Zendayan rohkeaa visiota ja perintöä, he kirjoittavat.