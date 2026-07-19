Näyttelijä Zendaya käänsi katseita punaisella matolla upeassa luomuksessa.
Perjantaina 17. heinäkuuta sai ensi-iltansa kesän elokuvatapaus, kun ohjaaja Christopher Nolan toi valkokankaille myyttisen toimintaeepoksen The Odyssey.
Matt Damonin tähdittämän elokuvan muissa rooleissa loistavat muun muassa Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Elliot Page ja Charlize Theron.
Näyttelijät ovat tällä viikolla edustaneet punaisella matolla elokuvan ennakkonäytöksissä. Huomion New Yorkin näytöksessä varasti näyttelijä Zendaya.