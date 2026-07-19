Eiliset sateet saivat teitä sortumaan Keski-Suomessa.

Rankkasateet ovat pyyhkineet ja pyyhkivät vielä tänään sunnuntaina Suomen yli. Pirkanmaalla ja Keski-Suomen pohjoisosassa on satanut viikonlopun aikana vettä 50– 100 millimteriä, kertoi Ilmatieteen laitos.

Suurin kertymä oli sunnuntaiaamuun mennessä saatu Keski-Suomen Multialla, jossa vettä tuli yli 114 millimetriä.

Keski-Suomessa sorateitä vaurioitui sateiden voimasta, kertoo Keski-Suomen elinvoimakeskus tiedotteessaan. Useita tieosuuksia jouduttiin sulkemaan sortumien ja tulvavaurioiden vuoksi.

Tiedotteessa kerrotaan, että tilanne rauhoittui paikoin sateiden hieman hellitettyä. Tiedotteessa kerrotaan, että osa tieosuuksista saataneen liikenteelle auki vielä tämän illan aikana. Korjaustöiden eteneminen riippuu vaurioiden laajuudesta ja sääolosuhteista.

Iltapäiväneljän aikaan suljettuna olivat seuraavat tieosuudet: