Toyotan suomalaiskuski Sami Pajari oli äärimmäisen onnellinen uransa ensimmäisestä MM-rallivoitosta.

Pajari ajoi Viron MM-rallin voittoon näyttävällä tavalla. Hän ajoi pohja-ajan 12 erikoiskokeelle. Vain kuudella erikoiskokeella pohja-aika meni jollekin toiselle.

Rallin maalissa oli silminnähden onnellinen suomalainen.

– Tämä on ihan mahtavaa! En ehkä ihan vielä tajua, mitä olen juuri tehnyt. Kiitos kaikille, jotka työskentelevät Toyota Gazoo Racingissa. Olen todella iloinen ja kiitollinen. Kiitos kaikesta tuesta ja siitä, että olette luottaneet minuun. Kiitos sponsoreilleni, perheelleni ja ystävilleni. Kaikille, jotka ovat seisseet takanani, vaikka on ollut vaikeitakin aikoja. Tämä on teille, Pajari iloitsee.

– Haluan kiittää myös itseäni siitä, etten luovuttanut, vaan jatkoin yrittämistä. Tiesin, että tämä on tulossa – siitä ei ole ollut epäilystäkään. Ja nyt teimme sen.

Voittonsa myötä Pajari nousee MM-taulukossakin jo kolmanneksi ohi Sebastien Ogierin. Ero MM-sarjaa johtavaan Elfyn Evansiin on 33 pistettä.