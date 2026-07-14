Paarmanpurema aiheutti Anders Blombergille yllättävät oireet. Lopulta selvisi, että kyse onkin borrelioosista.
MTV Uutiset kertoi aiemmin Anders Blombergin kohtalokkaasta paarmanpuremasta. Blomberg oli seuraamassa tyttärensä kesäteatteriesitystä juhannuksen alla Espoon Kauklahdessa, kun hänen kimppuunsa iski suurikokoinen hyönteinen.
Iso hevospaarma ehti napata Blombergia sormien välistä.
– En ajatellut sitä sen enempää silloin, mutta muutamaa päivää myöhemmin huomasin, että puremakohtaan rupesi muodostamaan tulehduksellisia oireita, Blomberg kertoi MTV Uutisille.
Käsi turposi uudelleen antibiooteista huolimatta
Lääkäri määräsi Andersille antibioottikuurin, joka vähensi ensin puremakohdan oireita. Sitten iho-oireet yhtäkkiä palasivat, ja käsi turposi uudestaan samasta kohdasta.
– Siinä vaiheessa minulla alkoi herätä ajatus siitä, voisiko tämä olla borrelioosia. Kun otin taas yhteyttä lääkäriin, hän kysyi, olenko ihan varma siitä, että minua oli purrut pelkästään paarma, koska harvemmin paarmat levittävät borrelioosia.
Tältä Andersin käsi näytti eri vaiheissa:
Kolmen päivän päästä puremasta iho oli selkeästi tulehtunut.Anders Blomberg