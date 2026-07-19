Paprika on yksi suomalaisten suosikkivihanneksista. Monipuolista kasvista löytyykin kaupoista monissa eri muodoissa ja väreissä – mutta tiedätkö, miten ne eroavat toisistaan?

Suomessa vietetään vuosittain heinäkuussa valtakunnallista paprikaviikkoa. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK suositteleekin nauttimaan paprikaa erityisesti kesällä.

Paprikan värillä on väliä

Vihannespaprikoita löytyy ruokakaupoista laajassa väriskaalassa: paprikat voivat olla vihreitä, keltaisia, punaisia, oransseja, valkoisia tai mustan sinipunaisia.

Tiesitkö, että paprikan väri kertoo sen kypsyysasteesta? Vihreät paprikat ovat raakoja paprikoita, jotka kypsyessään vaihtavat väriä keltaiseksi tai punaiseksi. Keltaiset ja punaiset paprikat ovat makeimpia kun taas vihreät ja sinipunaiset paprikat ovat kirpeämpiä.

Vielä kypsyvää vihreää paprikaa käytetään pääasiassa kypsennettynä erilaisia ruoissa, koska sen maku ja rakenne sopivat parhaiten ruoanlaittoon.

Mitä ovat suippopaprikat?