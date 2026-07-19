Emmerdale-sarjan näyttelijä Isabel Hodgins palasi sarjan kuvauspaikalle.

Miljoonille Victoria Sugdenina tuntema näyttelijä Isabel Hodgins jätti Emmerdale-sarjan 20 vuoden mukanaolon jälkeen.

Hodgins tuli sarjaan 12-vuotiaana ja kasvoi aikuiseksi sarjan parissa.

Isabel Hodgins tuli sarjaan vuonna 2006.

32-vuotias näyttelijä asuu Manchesterissa miehensä Adamin kanssa. Pariskunta meni naimisiin viime vuoden huhtikuussa ja sai pian sen jälkeen tietää odottavansa esikoistaan.

– Emmerdale on kaikki, mitä olen koskaan tiennyt. Mutta raskaus tekee hassuja asioita, ja totuus on, että tunnen olevani valmis siihen, etten joudu kuvaamaan Emmerdalea! hän sanoi The Sun -lehden haastattelu tuolloin.