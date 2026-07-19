F1-kauden kymmenes osakilpailu ajetaan ikonisella Belgian Span radalla. MM-sarjaa johtava Mercedeksen Kimi Antonelli lähtee kisaan paalupaikalta ennen Red Bullin Max Verstappenia. MTV seuraa tässä artikkelissa kisan tapahtumia.

Kierros 18/44: Verstappen hakee undercutia ja tulee ensimmäisenä kärkiautona varikolle. Virtuaalinen turva-auto tulee hetkellisesti radalle, mutta se katoaa nopeasti. Samalla Antonellia pyydetään varikolla ja hän melkein osuaa varikkosuoralla seinään. Ainoastaan Verstappen ja Antonelli käyneet varikolla kärkiautoista. ehtii Verstappenin edelle.

Kierros 16/44: Erot kuljettajien välillä ovat kasvaneet. Bottaksen tallikaveri Sergio Perez keskeyttää kisan. Bottas on nyt sijalla 17. Leclercin ja Piastrin tilanteesta ei tule jälkiseuraamuksia.

Kierros 15/44: Sainzilta vaihdettiin etusiipi, vaikkei siinä ollut mitään vikaa. Espanjalainen ihmetteli muutosta, sillä vaurioita oli auton lattiassa.

Kierros 13/44: Hamilton yrittää tiukasti päästä ohi Leclercistä, mutta ei onnistu ohituksessa. Hamilton sanoo tiimiradiossa, että hän on Leclerciä nopeampi. Britillä on myös viiden sekunnin aikarangaistus.

Kierros 11/44: Piastri kertoo tiimiradiossa, että auton etuosassa on vaurioita. Antonelli johtaa kisaa 1,8 sekunnin erolla Verstappeniin.

Kierros 10/44: Hamilton saa Russellin kanssa otetusta kontaktista viiden sekunnin rangaistuksen. Lando Norris on noussut kisassa jo seitsemänneksi. Bottas parantanut asetelmiaan ja noussut kaksi sijaa, nyt 19:s.

Kierros 8/44: Leclerc ja Piastri osuvat toisiinsa. Jokin osa lähtee ilmojen teille, mutta etusiipi näyttää olevan kunnossa. Molemmat pystyvät jatkamaan kisaa. Keltaiset liput nousevat radalla olevien hiilikuitupalasien takia, mutta ne laskeutuvat nopeasti. Tilanne on tuomaristolla tutkinnassa.