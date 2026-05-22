SDP:llä on yksi talouslinja, jonka takana myös puolueen varapuheenjohtajien tulee seistä, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
SDP talouslinja on herättänyt kysymyksiä, sillä puolueen varapuheenjohtajat, kansanedustajat Matias Mäkynen ja Nasima Razmyar ovat molemmat kritisoineet velkajarrusopimusta, vaikka SDP on siihen sitoutunut.
SDP:llä on yksi ja yhteinen talouslinja, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen MTV:n Uutisextrassa.
– Molemmat ovat olleet hyväksymässä tätä linjaa puoluehallituksessa, ja sen takana tulee seistä, Tuppurainen kommentoi Mäkysen ja Razmyarin puheita.
Razmyar oli myös SDP:n edustaja puolueiden yhteisessä finanssipoliittisessa parlamentaarisessa työryhmässä eli niin sanotussa velkajarrutyöryhmässä.
– Hän on itsekin sanonut, että sääntöjä tulee noudattaa. Joten lähden siitä, että linja on olemassa, ja se on yhteinen. Keskustelua toki mahtuu, mutta SDP:llä on yksi linja, ja se on se, että julkista taloutta pitää kyetä vakauttamaan, Tuppurainen sanoo.
Tuppurainen korostaa kuitenkin, että SDP on iso puolue, jossa asioista myös keskustellaan.