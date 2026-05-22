Tuppurainen ojentaa Mäkystä ja Razmyaria | MTV Uutiset

Tuppuraiselta tiukka vastaus Mäkyselle ja Razmyarille: SDP:llä yksi ja yhteinen talouslinja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Julkaistu 22.05.2026 16:30 Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi SDP:llä on yksi talouslinja, jonka takana myös puolueen varapuheenjohtajien tulee seistä, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP talouslinja on herättänyt kysymyksiä, sillä puolueen varapuheenjohtajat, kansanedustajat Matias Mäkynen ja Nasima Razmyar ovat molemmat kritisoineet velkajarrusopimusta, vaikka SDP on siihen sitoutunut. SDP:llä on yksi ja yhteinen talouslinja, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen MTV:n Uutisextrassa. – Molemmat ovat olleet hyväksymässä tätä linjaa puoluehallituksessa, ja sen takana tulee seistä, Tuppurainen kommentoi Mäkysen ja Razmyarin puheita. Razmyar oli myös SDP:n edustaja puolueiden yhteisessä finanssipoliittisessa parlamentaarisessa työryhmässä eli niin sanotussa velkajarrutyöryhmässä. – Hän on itsekin sanonut, että sääntöjä tulee noudattaa. Joten lähden siitä, että linja on olemassa, ja se on yhteinen. Keskustelua toki mahtuu, mutta SDP:llä on yksi linja, ja se on se, että julkista taloutta pitää kyetä vakauttamaan, Tuppurainen sanoo. Tuppurainen korostaa kuitenkin, että SDP on iso puolue, jossa asioista myös keskustellaan.

– Pidämme hyveenä sitä, että erilaisia näkökulmia tuodaan esille, ja on tärkeää, että kaikki mielipiteet tulevat huomioiduksi. Mutta sitten kun tulee päätöksenteon aikaa, pitää kyetä vetämään keskustelu yhteen, muodostaa yhteinen linja, ja pysyä yhteisen linjan takana, Tuppurainen sanoo.

" Olen eri mieltä"

SDP kokoontuu viikonloppuna puoluekokoukseen, jossa päätetään muun muassa uudesta poliittisesta ohjelmasta.

Mäkynen on esittänyt muutoksia uuden poliittisen ohjelman luonnokseen. Hänen mukaansa velkajarrusta tulisi luopua, tai sitä tulisi muokata merkittävästi, jos SDP on hallituksessa.

Mäkynen katsoo velkajarrun vaatimien sopeutussummien olevan "kestämättömiä ja todennäköisesti mahdottomia saavuttaa".

Razmyar puolestaan kommentoi aiemmin HS:n mielipidekirjoituksessa, että velkajarrussa on ongelmia, ja että siitä on tulossa "jarru suomalaisten unelmille".

Tuppurainen ei allekirjoita Razmyarin ja Mäkysen velkajarrukriitikkiä.

– Olen eri mieltä.

Onko ok, että puolueessanne on näin isoja näkemyseroja näin isoista kysymyksistä?

– Puolueessa on yksi linja, mitä tulee talouden tasapainottamiseen ja julkisen talouden kestävyyteen, ja se on se, että olemme yhdessä sitoutuneita EU:n talouspolitiikan sääntöihin, ja myös Mäkynen ja Razmyar ovat näihin sitoutuneet, Tuppurainen sanoo.

Samaa mieltä hän on Razmyarin ja Mäkysen kanssa siitä, että sopeutuksia ei tulisi tehdä ainoastaan leikkauksin, vaan myös veronkorotuksin.

SDP:n vaihtoehto julki tämän vuoden puolella

Ensi vaalikaudella edessä on arviolta 8–11 miljardin euron sopeutusurakka.

SDP julkaisee oman säästölistansa ensi vaalikaudelle "hyvissä ajoin tämän vuoden puolella", Tuppurainen sanoo.

SDP säästäisi muun muassa perumalla yhteisöveron kevennyksen ja hankintalain uudistuksen, Tuppurainen listaa. Yhteisöveron kevennyksen peruminen toisi Tuppuraisen mukaan arviolta noin 850 miljoonan euron säästöt, ja hankintalain peruminen joidenkin satojen miljoonien eurojen säästöt.

Lisäksi SDP tarkastelisi hallituksen päättämien ylimpien marginaaliveroasteiden kevennyksen perumista ja Kela-korvausten korotusten perumista. Lisäksi puolue leikkaisi yritystuista "juustöhöylämallilla" joitakin satoja miljoonia euroja, sekä pohtisi maataloustukien leikkaamista tiloilta, joilla ei ole ollut ruoantuotantoa, Tuppurainen listaa.

Yhteensä Tuppuraisen listaamat kohteet toisivat hänen mukaansa joidenkin miljardien eurojen säästöt.

Tuppuraisen mukaan mitään leikkauskohdetta ei voida kategorisesti sulkea säästöjen ulkopuolelle ensi vaalikaudella.

– Sellaista absoluuttista lupausta, että jostakin ei leikata, ei tässä tilanteessa ole mahdollista tehdä. Me katsomme kaikkea niin, että suojaamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, ja pyrimme turvaamaan pieni- ja keskituloisten pärjäämisen.

Eläkkeisiin puolue ei koskisi lukuun ottamatta hyvätuloisten eläkeläisten veronkiristyksiä.

Tuppurainen ei halua tarkentaa, miten puolue määrittelee hyvätuloisen eläkeläisen rajan.

Uutisextran haastattelussa Tuppurainen kommentoi muun muassa sitä, miksi SDP:n eduskuntaryhmän kriisinkestävyyttä on koeteltu kevään aikana.

Maria Nykänen MTV Uutiset