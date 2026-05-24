Vihreät on äänestänyt puoluekokouksessaan kannastaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen.

Äänestyksen voitti vihreiden lauantai-iltana kokoontuneen työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta.

– Puoluekokous kehottaa puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää ja mahdollisia tulevia ministereitä huomioimaan Vihreiden hyväksytyt talouspolitiikan linjat ja toimimaan velkajarrusääntelyn kehittämiseksi jatkossakin niin, että Suomi ei tulkitse tai sovella EU:n finanssipoliittista sääntelyä liian kireästi, sekä kehittämään EU:n finanssipoliittisia sääntöjä, työryhmän kompromississa sanotaan.

45 puoluetoimijaa jätti aloitteen, jonka myötä vihreät irtautuisi niin kutsutusta velkajarrusta.